Investir en 2019 : les opportunités pour votre argent

Mais il n'y a plus rien qui rapporte, mon bon Monsieur ! Difficile d'espérer des rendements mirobolants par les temps qui courent. Mais il reste des pistes plus ou moins lucratives à condition de ne pas être trop pressé. Lesquelles ? " Quand avez-vous besoin de récupérer votre argent ? Que voulez-vous en faire ? Avant d'investir, il faut examiner votre situation, lance Evert Van Meeuwen, senior investment manager chez NN, société d' assurance et de gestion d'investissements. Si vous épargnez pour votre pension dans vingt ans, vous pouvez investir de manière dynamique. Vous devez savoir que les actions surpassent généralement les autres catégories de placement à long terme. Si vous avez besoin d'argent dans un délai de deux ans pour construire votre maison ou pour votre pension, alors les actions ne sont pas recommandées (et certainement pas après cette longue période de croissance). Vous devez plutôt vous intéresser aux catégories défensives de placement. Mais les rendements obligataires en Europe sont faibles... "

