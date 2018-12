Investir dans le vin, une bonne idée ?

"Quand le vin est tiré, il faut le boire". Pas toujours. Alors que les placements traditionnels offrent peu de rendement, les investisseurs sont à la recherche d'alternatives. Il existe un marché spéculatif du vin qui s'est renforcé avec l'arrivée des Chinois. Est-il possible de réaliser de bonnes affaires ? Oui, mais pas nécessairement en remplissant un chariot de bouteilles dans un supermarché et en les laissant vieillir dans une cave.

Le marché répond, en réalité, à plusieurs règles. Il y a d'abord les "bons" millésimes comme les années 1990, 2000, 2005, 2010 ou 2015. L'année le 2000 serait le cru du siècle. Les vins dits spéculatifs ne concernent qu'un petit nombre de références, quelques dizaines à peine. À Bordeaux, par exemple, il s'agit des Petrus, Pavie, Angélus, etc. La Bourgogne ? Romanée-Conti, Leflaive, Coche-Dury, etc. Ce sont des valeurs sûres vieillies au moins cinq ans avant d'être revendues avec une bonne garde. Alors oui, il y a de la rentabilité dans la bouteille. L'indice Winedex 100 (les valeurs les plus échangées du marché du vin) a grimpé de 124 % en dix ans. Bref, investir dans le vin serait intéressant à plus d'un litre, euh d'un titre.

Plutôt le rouge

Si toutes les bouteilles ne fournissent pas de tels rendements, il existe cependant des astuces pour repérer les appellations et les millésimes gagnants. Il faut privilégier le rouge qui se garde généralement mieux que le blanc. Les cotes données au vin par le célèbre guide Parker font la pluie et le beau temps, un peu comme le Michelin pour les restaurants. Une bonne cotation entraîne généralement des ventes à un prix plus élevé. Les vins dont les cotes dépassent les 95/100 sont prisés. Le must ? Les breuvages à la cotation de 100/100.

À partir de 200 bouteilles

La rentabilité à court terme n'existe pas dans le domaine du vin. La durée de garde varie de trois à dix ans. Il faut, comme dans tout placement, ne pas avoir besoin de son argent trop vite. Les spécialistes conseillent de faire comme en bourse, c'est-à-dire de diversifier les marques à fort potentiel et les millésimes. Et ne pas investir plus de 10% de ses avoirs dans le vin. On estime itou qu'un investissement spéculatif dans le vin débute à partir de 200 bouteilles. Il faudra mobiliser 10.000 € ou plus. L'amateur-investisseur peut aussi acheter son vin en primeur : il est moins onéreux, mais il est livré deux à trois ans plus tard.

Fonds d'investissement

Une solution est de confier sa "cave" à des sociétés spécialisées comme Cavissima. Elles vont la gérer comme un portefeuille et même dresser un profil d'investisseur. Ce "portefeuille" sera piloté en fonction des possibilités de revente et de l'évolution du marché. Le vin sera stocké dans une cave protégée. Bien entendu, ces services engendrent des frais de gestion, de stockage. Et la société spécialisée prendra généralement une commission de 10% de la plus-value réalisée à la revente. Notons encore que des sociétés proposent d'investir indirectement dans le vin par le biais de fonds d'investissement spécialisés.

Et si la bulle viticole éclate ? Bah, tout ne sera pas perdu. Loin de là. Il demeurera toujours le plaisir de déguster pour soi ou avec des amis d'excellents vins.