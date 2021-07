La FSMA met à nouveau le public en garde contre les arnaques dans le domaine des investissements dans le vin, le champagne et les spiritueux.

La FSMA, pour rappel, c'est l'Autorité des services et marchés financiers. C'est d'une certaine manière le gendarme du secteur financier belge. Et pourquoi s'inquiète-t-elle, cette FSMA ? Non pas de votre consommation d'alcool, mais de certains "investissements" dans le vin, le champagne et les spiritueux. Explications.

"Vous ne récupérerez jamais votre argent !"

Elle détaille dans un communiqué que le principe reste toujours le même : "un démarcheur vous contacte par téléphone pour vous proposer des offres de placement dans le vin, le champagne ou les spiritueux et vous invite à consulter une plateforme d'achat et vente de grands crus."

"Ces sociétés vous proposent d'acquérir des bouteilles, s'engagent à ensuite les mettre en cave pour vous et enfin, à trouver de gros acheteurs, afin de dégager des plus-values importantes. Vous n'avez rien à faire, ces sociétés s'occupent de tout ! Ces investissements sont toutefois trop beaux pour être vrais. Soyez vigilant car malgré les promesses, vous ne récupérerez jamais votre argent !"

Attention à ces sites

Au cours de ces dernières semaines, le FSMA a été informée du fait que les sociétés derrière les sites web suivants approchent le public belge avec ce type d'offres :

www-cap-de-France.com

www.st-conseils.com

La FSMA met en garde : "ces sociétés ne disposent d'aucun agrément et ne sont pas autorisées à fournir des services d'investissement sur le territoire belge. De plus, il s'agit très vraisemblablement de fraudes à l'investissement, ce qui signifie qu'au final, les montants versés ne seront jamais restitués." Ne vous fiez-pas, non plus, au caractère pseudo professionnel du site web vers lequel vous êtes renvoyé. Les escrocs font évidemment tout pour paraître le plus sérieux possible.

Comment éviter le piège ?

1. Méfiez-vous (des promesses de) gains hors de toute proportion. Lorsqu'un rendement vous semble trop beau pour être vrai, celui-ci est bien souvent irréel.

2. Vérifiez toujours l'identité de la société qui vous approche (identité sociale, pays d'établissement, etc.). Si une société n'est pas clairement identifiable, aucune confiance ne peut lui être accordée. Renseignez-vous également au sujet de la date de création du site web de la société ; si le site web de la société n'existe pas depuis longtemps, cela constitue un indice.

3. Méfiez-vous si l'on vous demande de verser de l'argent vers des comptes bancaires dans des pays sans aucun rapport avec le siège social prétendu de la société qui vous approche. Méfiez-vous toujours si l'on vous demande de verser de l'argent vers des comptes dont le bénéficiaire ne correspond pas à votre interlocuteur.

En tout état de cause, si votre personne de contact se montre particulièrement insistante, cela constitue un indice supplémentaire de fraude.

Si vous avez le moindre doute n'hésitez pas à contacter la FSMA via le formulaire de contact pour les consommateurs.

