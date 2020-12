Le Vieux Continent prend la tête d'une économie plus verte. Les avis des spécialistes convergent. Il sera bientôt plus facile de juger si votre investissement est vraiment durable. Plus question d'acheter un chat dans un sac...

En Belgique, l'investissement durable représente désormais 15% du marché. L'offre a littéralement explosé. Les montants investis ont augmenté de 40% sur une année seulement. L'idée est séduisante: placer son argent tout en améliorant la société. "Sauf que l'intérêt des investisseurs et des gestionnaires pour l'investissement durable, éthique, vert ou social ne va pas toujours de pair avec la qualité des fonds", regrette Charlaine Provost de Financité, un réseau qui met en avant l'éthique dans les rapports à l'argent. Elle note dans son rapport 2020 que, sur l'ensemble des fonds autoproclamés socialement responsables, la plupart obtiennent une note négative. "Les fonds qui se disent socialement responsables ne doivent répondre à aucune obligation légale et investissent dans ce qu'ils veulent, dit-elle. C'est pour cela que l'on a trouvé 279 fonds qui investissent dans des entreprises ou des États repris sur notre liste noire et qui sont clairement inacceptables du point de vue de l'éthique", Par exemple, parce qu'ils ont encore trop d'actifs dans des secteurs polluants comme le pétrole. Mais alors, comment savoir si un produit est réellement durable? Les spécialistes de Triodos Investment Management, une référence au niveau européen dans l'investissement durable, ont répondu à notre question. "La gamme de produits d'investissement étiquetés verts, durables ou impact s'élargit. Mais cela rend de plus en plus difficile pour les investisseurs de comparer ces produits et leurs promesses, avance Triodos. D'autant plus que plusieurs de ces produits semblent répondre à un mode de marketing plutôt que de générer un impact réel. Le terme durable n'est pas protégé et peut donc être utilisé à la satisfaction de tous. Pour tenter de faciliter un peu les choses aux investisseurs, divers labels de durabilité, souvent nationaux, ont été créés ces dernières années. Mais tous ont des critères différents sur lesquels ils se basent pour évaluer les produits d'investissement. Ce qui ne contribue pas à la transparence." "Dans ce contexte, la nouvelle taxonomie de produits d'investissement durables de l'UE constitue un grand pas en avant", poursuit Triodos Investment Management. La taxonomie, c'est le nouveau système de classification déterminant les activités économiques pouvant être considérées comme durables. "En d'autres termes, le terme vert va être clairement identifié." Ce qui implique que "les gestionnaires d'actifs devront divulguer dans quelle mesure leurs produits répondent aux critères et s'ils n'ont pas d'impact négatif. Cela créera des conditions de concurrence égales qui faciliteront les comparaisons et renforceront la confiance des investisseurs. En fin de compte, cela changera aussi le marché, car l'offre de produits faussement verts diminuera." Bémol cependant: la taxonomie de l'UE ne prend actuellement en compte que les critères de durabilité verts et non d'autres facteurs importants tels que l'aspect social des investissements. Ces facteurs pourraient être ajoutés plus tard... Véronique Chapplow est investment director chez M&G Investments, un important acteur de la gestion de fonds en Europe. Elle donne ces quelques conseils pour s'assurer qu'un fonds durable l'est réellement. Le fait de bien s'informer prime, mais les avancées au niveau européen vont permettre à chacun d'y voir plus clair. Voici ses pistes: