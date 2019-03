Il reste moins de 6 mois pour revoir sa planification successorale

"Il vous reste à peine six mois pour ajuster les choses. À partir du 2 septembre 2019, il sera irrévocablement trop tard",avertit Fednot (réseau de 1.550 notaires) dans un communiqué. De fait, tous ceux qui ont consenti des donations, mobilières ou immobilières, ne se doutent peut-être pas que de nouvelles règles vont s'appliquer automatiquement aux donations à partir du 1er septembre 2019. Explications.

Le droit des successions a été modernisé le 1er septembre 2018. Le notaire calcule depuis différemment la valeur de votre patrimoine au moment de votre décès. Il tient compte des biens que vous aviez encore lors de votre décès et des donations faites au cours de votre vie. Comme l'explique Fednot,"le notaire examine si vous n'avez pas été trop généreux de votre vivant et si les héritiers réservataires, comme vos enfants, obtiennent bien la part qu'ils peuvent légalement réclamer. Le notaire vérifie également si l'égalité entre les enfants est respectée (...) Ce qui est nouveau, c'est que le notaire va indexer la valeur des donations déjà effectuées jusqu'à la date du décès (...) Cette indexation s'applique tant aux biens mobiliers tels que l'épargne, les oeuvres d'art ou un portefeuille de placements, qu'aux biens immobiliers tels qu'un terrain ou un logement."Ces nouvelles règles d'évaluation ont des effets indésirables, par exemple si vous avez donné un terrain à un enfant et une somme d'argent à un autre pour compenser.

La solution ?

Vous pouvez cependant maintenir les règles applicables avant la réforme. A condition cependant de faire une déclaration de maintien. Il faut donc prendre rendez-vous avec votre notaire pour examiner si une telle déclaration de maintien est nécessaire. Le cas échéant, le notaire n'indexera pas la valeur des donations. Attention, après le 1er septembre 2019, il sera trop tard pour agir. À ce jour, quelque 1.300 Belges ont revu leur planification successorale et ont émis une déclaration de maintien.