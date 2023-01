Plusieurs banques ont décidé d'augmenter leurs taux d'intérêts sur les comptes épargne. Quelles sont les institutions financières concernées et à combien s'élève cette hausse? Le point.

Belfius

Belfius fut la première des quatre grandes banques à relever le taux de son livret. Elle a en effet décidé d'augmenter le taux de base et la prime de fidélité de son livret d'épargne qui passent respectivement de 0,01% à 0,35% et de 0,10% à 0,15%. Soit un rendement global qui bondit de 0,11% à 0,50%.

Belfius propose également un nouveau compte épargne réglementée spécifique, le Fidelity, offrant une prime de fidélité significativement plus importante (0,65% et également 0,15% de taux de base) et destiné aux clients qui entendent épargner à plus long terme une somme d'argent qui ne sera en principe pas utilisée durant l'année.

KBC

Tous les particuliers qui sont clients de KBC, CBC et KBC Brussels bénéficieront d'un taux de base et d'une prime de fidélité plus élevés sur leurs comptes d'épargne réglementés existants à partir du 8 janvier 2023. Ainsi, le taux d'intérêt sur les comptes d'épargne des particuliers passera de 0,01% à 0,35%. La prime de fidélité pour l'argent qui reste sur le compte pendant au moins un an passe de 0,10 à 0,25%.

Au total, le nouveau taux d'intérêt est donc de 0,6%, alors que le taux d'intérêt minimum légal est aujourd'hui de 0,11%.

Deutsche Bank

Deutsche Bank annonçait également une hausse de ses taux d'intérêt, à partir du 9 janvier. Le compte d'épargne 'DB Intensiv Plus' offrira désormais un taux de base de 0,35% et une prime de fidélité de 0,15%. Ces pourcentages sont inversés pour les deux autre produits d'épargne, le 'DB E-Fidelity Account' et le 'DB E-Saving Account' avec 0,15% de taux de base et 0,35% de prime de fidélité.

Les taux étaient jusqu'ici limités au minimum légal de 0,11% avec 0.01% de taux de base et 0,1% de prime de fidélité.

Keytrade Bank

Cette banque a également décidé d'augmenter le taux d'intérêt sur deux de ses comptes d'épargne le 1er décembre dernier. Le taux de base passera de 0,01% à 0,50% pour le compte d'épargne Azur, et à 0,30% pour le High Fidelity. Une prime de fidélité de respectivement 0,20% et 0,70% s'ajoutera également.

ING

Plusieurs changements interviendront à partir du 9 janvier pour la clientèle d'ING. Un nouveau compte d'épargne nommé "ING Compte d'épargne" proposera un taux de base de 0,35% assorti d'une prime de fidélité de 0,65%. Le compte d'épargne "ING Epargne Tempo" proposera quant à lui un taux de base de 0,70% et une prime de fidélité de 0,70%. Il est destiné à des épargnes régulières mais limitées. Le montant fixe qui peut y être déposé est de maximum 500 euros par mois.

Enfin, ING augmente les taux de tous les comptes d'épargne traditionnels réglementés à 0,40% de taux de base et 0,10% de prime de fidélité.

Par ailleurs, dès le 9 janvier, il ne sera possible d'ouvrir le Livret Vert ING que pour des garanties locatives.

Argenta

Argenta augmentera elle aussi les taux d'intérêt de ses comptes d'épargne à partir du 1er février 2023. Argenta augmentera les taux d'intérêt de ses comptes d'épargne en ligne et comptes "Maxi" à 0,35% pour le taux de base, assorti d'une prime de fidélité de 0,25%.

Le 1er février, la banque lancera également un "compte de croissance". Celui-ci offrira une prime de fidélité plus élevée pour la clientèle désireuse d'épargner sur le long terme. Le rendement de ce compte s'élèvera à 0,15% d'intérêts de base et 0,75% de prime de fidélité. Les clients pourront y déposer un montant mensuel de maximum 500 euros.

Beobank

A l'instar de la plupart des autres banques, Beobank augmentera les taux de base et les primes de fidélité sur ses comptes d'épargne réglementés. Les changements interviendront à partir du 1er février 2023.

Les comptes d'épargne réglementés existants Fidelity Plus, Excellence et Jeunes verront leur taux de base augmenter à 0,25% et leur prime de fidélité (pour tout nouveau dépôt ou tout montant existant pour lequel la période de fidélité sera renouvelée) à 0,25%, tandis que pour le compte Classique, le taux de base passera à 0,30% et la prime de fidélité à 0,10%.

Le compte d'épargne réglementé Step Up, qui permet d'épargner jusqu'à 750 euros par mois et qui sera à nouveau disponible à l'ouverture à partir du 1er février 2023, proposera un taux de base de 0,25% et une prime de fidélité de 0,80%.

Enfin, la banque annonce également le lancement d'un nouveau compte d'épargne réglementé Save Plus. Si le solde du compte après dépôt est égal ou supérieur à 50.000 euros, le taux de base sera de 0,25% et la prime de fidélité de 0,80%. Si le solde du compte après dépôt est inférieur à 50.000 euros, le taux de base sera de 0,25% et la prime de fidélité de 0,25%.

Crelan et Axa

À partir du 16 janvier prochain, de nouveaux taux entreront en vigueur pour les comptes d'épargne chez Crelan et Axa Banque.

Selon les livrets d'épargne, la hausse du taux de base sera comprise chez Crelan entre +0,14% et +0,34%, avec des taux compris entre 0,15% et 0,35%. La prime de fidélité, quant à elle, grimpera de +0,05% à +0,35%, s'élevant entre 0,15% et 0,45%.

Chez Axa Banque, le taux de base de tous les comptes épargne atteindra 0,35% (en hausse de +0,33 ou +0,34%) tandis que la prime de fidélité sera comprise entre 0,15% et 0,25% (hausses allant de +0,05% à +0,15%).

BNP Paribas Fortis

La banque va "convertir" des comptes d'épargne, dans un "souci de simplification et de cohérence". La banque a en effet décidé de supprimer certains de ses comptes d'épargne (les comptes d'épargne étoile, logement et Hello4You), ceux qui était soumis à un plafond annuel pour les versements, et de les convertir en comptes d'épargne classiques.

Cette conversion aura lieu dans le courant du mois de janvier 2023.

Belfius fut la première des quatre grandes banques à relever le taux de son livret. Elle a en effet décidé d'augmenter le taux de base et la prime de fidélité de son livret d'épargne qui passent respectivement de 0,01% à 0,35% et de 0,10% à 0,15%. Soit un rendement global qui bondit de 0,11% à 0,50%.Belfius propose également un nouveau compte épargne réglementée spécifique, le Fidelity, offrant une prime de fidélité significativement plus importante (0,65% et également 0,15% de taux de base) et destiné aux clients qui entendent épargner à plus long terme une somme d'argent qui ne sera en principe pas utilisée durant l'année.Tous les particuliers qui sont clients de KBC, CBC et KBC Brussels bénéficieront d'un taux de base et d'une prime de fidélité plus élevés sur leurs comptes d'épargne réglementés existants à partir du 8 janvier 2023. Ainsi, le taux d'intérêt sur les comptes d'épargne des particuliers passera de 0,01% à 0,35%. La prime de fidélité pour l'argent qui reste sur le compte pendant au moins un an passe de 0,10 à 0,25%. Au total, le nouveau taux d'intérêt est donc de 0,6%, alors que le taux d'intérêt minimum légal est aujourd'hui de 0,11%.Deutsche Bank annonçait également une hausse de ses taux d'intérêt, à partir du 9 janvier. Le compte d'épargne 'DB Intensiv Plus' offrira désormais un taux de base de 0,35% et une prime de fidélité de 0,15%. Ces pourcentages sont inversés pour les deux autre produits d'épargne, le 'DB E-Fidelity Account' et le 'DB E-Saving Account' avec 0,15% de taux de base et 0,35% de prime de fidélité. Les taux étaient jusqu'ici limités au minimum légal de 0,11% avec 0.01% de taux de base et 0,1% de prime de fidélité.Cette banque a également décidé d'augmenter le taux d'intérêt sur deux de ses comptes d'épargne le 1er décembre dernier. Le taux de base passera de 0,01% à 0,50% pour le compte d'épargne Azur, et à 0,30% pour le High Fidelity. Une prime de fidélité de respectivement 0,20% et 0,70% s'ajoutera également.Plusieurs changements interviendront à partir du 9 janvier pour la clientèle d'ING. Un nouveau compte d'épargne nommé "ING Compte d'épargne" proposera un taux de base de 0,35% assorti d'une prime de fidélité de 0,65%. Le compte d'épargne "ING Epargne Tempo" proposera quant à lui un taux de base de 0,70% et une prime de fidélité de 0,70%. Il est destiné à des épargnes régulières mais limitées. Le montant fixe qui peut y être déposé est de maximum 500 euros par mois. Enfin, ING augmente les taux de tous les comptes d'épargne traditionnels réglementés à 0,40% de taux de base et 0,10% de prime de fidélité. Par ailleurs, dès le 9 janvier, il ne sera possible d'ouvrir le Livret Vert ING que pour des garanties locatives.Argenta augmentera elle aussi les taux d'intérêt de ses comptes d'épargne à partir du 1er février 2023. Argenta augmentera les taux d'intérêt de ses comptes d'épargne en ligne et comptes "Maxi" à 0,35% pour le taux de base, assorti d'une prime de fidélité de 0,25%. Le 1er février, la banque lancera également un "compte de croissance". Celui-ci offrira une prime de fidélité plus élevée pour la clientèle désireuse d'épargner sur le long terme. Le rendement de ce compte s'élèvera à 0,15% d'intérêts de base et 0,75% de prime de fidélité. Les clients pourront y déposer un montant mensuel de maximum 500 euros.A l'instar de la plupart des autres banques, Beobank augmentera les taux de base et les primes de fidélité sur ses comptes d'épargne réglementés. Les changements interviendront à partir du 1er février 2023.Les comptes d'épargne réglementés existants Fidelity Plus, Excellence et Jeunes verront leur taux de base augmenter à 0,25% et leur prime de fidélité (pour tout nouveau dépôt ou tout montant existant pour lequel la période de fidélité sera renouvelée) à 0,25%, tandis que pour le compte Classique, le taux de base passera à 0,30% et la prime de fidélité à 0,10%.Le compte d'épargne réglementé Step Up, qui permet d'épargner jusqu'à 750 euros par mois et qui sera à nouveau disponible à l'ouverture à partir du 1er février 2023, proposera un taux de base de 0,25% et une prime de fidélité de 0,80%.Enfin, la banque annonce également le lancement d'un nouveau compte d'épargne réglementé Save Plus. Si le solde du compte après dépôt est égal ou supérieur à 50.000 euros, le taux de base sera de 0,25% et la prime de fidélité de 0,80%. Si le solde du compte après dépôt est inférieur à 50.000 euros, le taux de base sera de 0,25% et la prime de fidélité de 0,25%.À partir du 16 janvier prochain, de nouveaux taux entreront en vigueur pour les comptes d'épargne chez Crelan et Axa Banque.Selon les livrets d'épargne, la hausse du taux de base sera comprise chez Crelan entre +0,14% et +0,34%, avec des taux compris entre 0,15% et 0,35%. La prime de fidélité, quant à elle, grimpera de +0,05% à +0,35%, s'élevant entre 0,15% et 0,45%.Chez Axa Banque, le taux de base de tous les comptes épargne atteindra 0,35% (en hausse de +0,33 ou +0,34%) tandis que la prime de fidélité sera comprise entre 0,15% et 0,25% (hausses allant de +0,05% à +0,15%).La banque va "convertir" des comptes d'épargne, dans un "souci de simplification et de cohérence". La banque a en effet décidé de supprimer certains de ses comptes d'épargne (les comptes d'épargne étoile, logement et Hello4You), ceux qui était soumis à un plafond annuel pour les versements, et de les convertir en comptes d'épargne classiques.Cette conversion aura lieu dans le courant du mois de janvier 2023.