Haro sur l'assurance autonomie

Chacun paye selon ses moyens et reçoit selon ses besoins.... Un principe mis à mal ? Dans quelques mois, tous les citoyens wallons, dès leurs 26 ans, devront s'acquitter d'un montant de 36 € par année (18 € pour les bénéficiaires du statut BIM/OMNIO) pour une assurance autonomie (lire plus bas notre cadrée, "Assurance autonomie, de quoi s'agit-il ?" ). Cette assurance sera perçue par les organisations mutuellistes. Et ce, pour permettre à des personnes âgées ou handicapées de garder leur autonomie. Le principe ? De l'argent sera disponible pour payer des services comme les aides ménagères, les aides familiales ou les gardes à domicile.

Une rupture

Mais pour Najoua Batis, chargée de projet à la Fédération de maisons médicales et des collectifs de santé francophones, ce serait un pas supplémentaire vers la "défédéralisation" des soins de santé et de dé-tricotage de la Sécurité sociale, entre autres. Le risque serait d'avoir un système de soins de santé à plusieurs vitesses au sein même du pays. "Cette cotisation forfaitaire obligatoire pose question, précise Najoua Batis. Elle n'est pas basée sur les revenus de la personne qui cotise, un principe sur lequel se fonde la Sécurité sociale (niveau fédéral). L'assurance autonomie, parallèle à la Sécu, crée une rupture avec le système actuel où chacun paye selon ses moyens et reçoit selon ses besoins. Remarquons aussi que l'on dégage au passage le patronat de la solidarité nationale ou même régionale. A l'avenir, face à un potentiel manque de financement, faudra-t-il faire un choix entre une augmentation des cotisations forfaitaires et une diminution de l'offre de services ?"

La crainte de la Fédération des maisons médicales est aussi de créer davantage des différences de traitement entre les citoyens suivant leur lieu de résidence : Wallonie, Flandre ou Bruxelles. Les Communautés organisent effectivement la prise en charge des frais encourus par l'augmentation du nombre de personnes en perte d'autonomie.

