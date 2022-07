La compagnie aérienne Brussels Airlines a annoncé qu'elle annulerait 675 vols durant les deux mois d'été afin de satisfaire, à court terme, la demande des syndicats d'alléger la charge de travail. Vous souhaitez annuler ou modifier une location de voiture sur votre lieu de vacances? Voici comment le faire sans que cela ne vous coûte (trop).

On assiste actuellement à une vague d'annulations dans le secteur de l'aviation. La pénurie de personnel tant chez les compagnies aériennes que dans les aéroports entraîne une réduction de capacité de vol par rapport à ce qui était prévu. S'y ajoutent en outre les grèves en raison de la charge de travail croissante du personnel.

Ces annulations ont un impact non seulement sur votre vol, mais également sur toutes les autres réservations que vous avez pu faire. Qu'advient-il, notamment, de votre voiture de location si vous ne pouvez atteindre votre destination ?

Un vol annulé n'est malheureusement pas une excuse

La mauvaise nouvelle c'est que l'annulation de votre vol n'est pas une excuse pour supprimer ou modifier la location de votre voiture sans frais. Ces contrats sont séparés, sauf si vous aviez réservé un voyage à forfait. Si c'est votre cas, les règles sont différentes et vous devez contacter votre organisateur de voyage.

Mais s'il ne s'agit pas d'un voyage à forfait, il vous faudra consulter votre contrat de location pour savoir dans quelles circonstances vous pouvez le modifier ou l'annuler.

La bonne nouvelle, c'est que certains contrats permettent malgré tout des modifications voire une annulation sous certaines conditions.

L'annulation

Lorsque vous avez déjà payé un acompte pour la location de votre voiture, on remarque que la plupart des compagnies de location accepte l'annulation de votre réservation, si vous les prévenez plus de 48h avant le début de la location. En revanche, si vous ne prévenez que dans les 48h précédant votre réservation, vous devrez payer des frais d'annulation, dépendant de votre destination de vacances. Et si vous ne prévenez pas et que vous ne vous présentez pas, la totalité du montant vous sera facturé.

En revanche, si vous n'avez pas encore payé d'acompte, beaucoup de compagnie ne vous feront pas payer de frais d'annulation quand d'autres vous demanderont des indemnités.

Les modifications

Peu importe la compagnie de location de voiture que vous avez choisie, la plupart accepte que vous apportez des modifications à votre réservation, parfois la veille, parfois le jour même de l'enlèvement. Vous devrez peut-être payer une différence de prix si, il y a eu une augmentation entre le moment de la réservation et celui de la prise en charge.

Agissez rapidement

N'attendez pas trop longtemps avant de contacter la compagnie de location de véhicules. Plus vous le faites rapidement, plus vous avez de chance de pouvoir encore modifier ou annuler votre contrat sans (trop de) frais. Il est presque toujours mieux d'annuler que de ne pas se présenter le jour même.

Source: Test-Achats

On assiste actuellement à une vague d'annulations dans le secteur de l'aviation. La pénurie de personnel tant chez les compagnies aériennes que dans les aéroports entraîne une réduction de capacité de vol par rapport à ce qui était prévu. S'y ajoutent en outre les grèves en raison de la charge de travail croissante du personnel.Ces annulations ont un impact non seulement sur votre vol, mais également sur toutes les autres réservations que vous avez pu faire. Qu'advient-il, notamment, de votre voiture de location si vous ne pouvez atteindre votre destination ?La mauvaise nouvelle c'est que l'annulation de votre vol n'est pas une excuse pour supprimer ou modifier la location de votre voiture sans frais. Ces contrats sont séparés, sauf si vous aviez réservé un voyage à forfait. Si c'est votre cas, les règles sont différentes et vous devez contacter votre organisateur de voyage.Mais s'il ne s'agit pas d'un voyage à forfait, il vous faudra consulter votre contrat de location pour savoir dans quelles circonstances vous pouvez le modifier ou l'annuler.La bonne nouvelle, c'est que certains contrats permettent malgré tout des modifications voire une annulation sous certaines conditions.Lorsque vous avez déjà payé un acompte pour la location de votre voiture, on remarque que la plupart des compagnies de location accepte l'annulation de votre réservation, si vous les prévenez plus de 48h avant le début de la location. En revanche, si vous ne prévenez que dans les 48h précédant votre réservation, vous devrez payer des frais d'annulation, dépendant de votre destination de vacances. Et si vous ne prévenez pas et que vous ne vous présentez pas, la totalité du montant vous sera facturé.En revanche, si vous n'avez pas encore payé d'acompte, beaucoup de compagnie ne vous feront pas payer de frais d'annulation quand d'autres vous demanderont des indemnités.Peu importe la compagnie de location de voiture que vous avez choisie, la plupart accepte que vous apportez des modifications à votre réservation, parfois la veille, parfois le jour même de l'enlèvement. Vous devrez peut-être payer une différence de prix si, il y a eu une augmentation entre le moment de la réservation et celui de la prise en charge.N'attendez pas trop longtemps avant de contacter la compagnie de location de véhicules. Plus vous le faites rapidement, plus vous avez de chance de pouvoir encore modifier ou annuler votre contrat sans (trop de) frais. Il est presque toujours mieux d'annuler que de ne pas se présenter le jour même.Source: Test-Achats