Des fraudeurs vous proposent d'acheter des actions ou d'autres produits financiers? Ils vous font miroiter un plan fantastique et des rendements extraordinaires? Attention, tout cela est très probablement faux!

L'Autorité des services et marchés financiers (FSMA) met le public en garde contre les activités de plusieurs sociétés qui agissent irrégulièrement. Il s'agit des sociétés IWL Consulting, May Capital Group et South Pass Partners. Ces dernières ne sont pas autorisées à fournir des services d'investissement sur le territoire belge.

La FSMA déconseille dès lors fortement de donner suite à leurs offres de services financiers et d'effectuer tout versement sur un compte bancaire qu'elles communiqueraient.

Par ailleurs, ces sociétés pourraient fonctionner selon le principe du "boiler room".

Fraude de type "Boiler room": de quoi s'agit-il ?

Il s'agit d'une forme de fraude qui consiste généralement à contacter des consommateurs - sans y être invité et souvent par téléphone - pour leur proposer d'acheter des actions ou d'autres produits financiers.

"En général, le consommateur est attiré au moyen d'un premier investissement, d'un montant limité, qui s'avère très vite rentable. Par la suite, il est demandé au consommateur d'investir chaque fois davantage", explique la FSMA. "Lorsque le consommateur souhaite récupérer son argent, cela s'avère impossible sans versements complémentaires et/ou les nouveaux investissements commencent à être déficitaires. Les escrocs soumettent le consommateur à une très forte pression, le poussant à verser toujours plus d'argent (d'où l'appellation anglaise de "boiler room"). Au final, le consommateur ne récupère jamais les montants investis."

Quelques conseils pour se protéger

Afin d'éviter aux investisseurs d'être victimes de ce type de fraude, l'autorité financière formule quelques recommandations:

Vérifiez toujours l'identité de votre interlocuteur (avez-vous vérifié son nom, son siège social, son pays d'établissement, ses coordonnées de contact et s'il dispose d'une autorisation spécifique pour proposer ce type d'offre ?).

Si vous ne pouvez pas identifier clairement votre interlocuteur, aucune confiance ne peut lui être accordée. S'il est établi en dehors de l'Union européenne, vous devez être conscient des difficultés de recours en cas d'éventuel conflit.

Méfiez-vous également des "cloned firms".

Il s'agit de sociétés qui se font passer pour d'autres sociétés, régulières, alors qu'elles n'ont aucun lien avec celles-ci. L'examen des adresses e-mail ou des données de contact des sociétés en question permet de détecter ce type de fraude.

Méfiez-vous du "cold calling".

Vous êtes contacté par téléphone ou par e-mail pour vous faire une offre financière sans que vous ayez au préalable demandé à l'être. Il s'agit là souvent de la première étape d'une fraude.

Méfiez-vous si votre interlocuteur vous demande de transférer de l'argent vers un compte bancaire ouvert dans un pays différent de celui où est situé son siège social.

Dans le cadre des fraudes de type "boiler room", il est souvent demandé de transférer des fonds vers des comptes bancaires ouverts auprès de banques établies en Asie.

Exigez toujours de votre interlocuteur des informations claires et compréhensibles et restez critique par rapport à ces informations.

N'investissez jamais si vous ne comprenez pas parfaitement ce qui vous est proposé. Veillez à toujours vérifier l'information qui vous est fournie.

Soyez d'autant plus suspicieux si le versement de gains est subordonné à un versement supplémentaire et/ou au paiement d'un impôt.

Ces demandes sont souvent le signe d'une fraude.

Les administrateurs et gérants de sociétés doivent être extrêmement vigilants. De nombreuses boiler rooms visent spécifiquement ce groupe cible.

Enfin, méfiez-vous des (promesses de) gains hors de toute proportion.

Lorsqu'un rendement vous semble trop beau pour être vrai, celui-ci est en effet bien souvent irréel.

