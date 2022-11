Forfait de base pour l'énergie: tout savoir sur cette prime

Au cours des deux prochains mois - novembre et décembre 2022 - nous pouvons obtenir une prime unique et forfaitaire pour le gaz et l'électricité. À combien s'élève la prime exactement? Est-ce que tout le monde reçoit la même chose? Et si vous ne chauffez ni au gaz ni à l'électricité?

© iStock