Fonds de placement : la chasse aux frais est ouverte !

En ces temps de faiblesse des taux d'intérêt, bien des épargnants se tournent vers les fonds de placement aux rendements plus rémunérateurs. Mais gare aux frais qui les grignotent !

Accepteriez-vous de payer pour entrer et sortir d'un supermarché ? Bien sûr que non. Si la comparaison est osée, il existe pourtant des frais d'entrée et de sortie en matière fonds. Rien que les frais d'entrée varient entre 1% et 3% dans la plupart des banques traditionnelles. Et en ces temps où les taux sont tristes comme un ours polaire au Sahara, il va sans dire que les frais appliqués sur les placements pèsent sur les rendements.

...