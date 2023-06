À partir du 1er juillet, les cartes débit Maestro disparaitront progressivement pour être remplacées par un autre type de carte. Comment l'obtenir et qu'est-ce que cela change pour les Belges concernés?

À l'heure actuelle, on compte environ 10 millions de cartes de débit Maestro en circulation en Belgique. Mais à partir du 1er juillet, celles-ci seront petit à petit désactivées et laisseront place à une nouvelle carte de débit, la carte Debit Mastercard, qui répondra mieux aux nouvelles pratiques de commerce en ligne.

Greet Dekocker, Country Manager BeCommerce/SafeShops, confirme: "Le commerce électronique continue de gagner chaque jour en popularité auprès des consommateurs belges. En 2022, 8,5 millions de Belges ont fait des achats en ligne. Au total, 170 millions d'achats électroniques ont été enregistrés, représentant une valeur de 14,7 milliards d'euros. Lorsque les gens font des achats, ils recherchent la facilité d'utilisation et la commodité." Ce que ne permet pas la Maestro, pensée avant tout pour les magasins physiques. Elle ne possède en effet pas de code CVC, nécessaire à la plupart des achats en ligne. Le paiement peut donc parfois être laborieux...

Pourquoi une mastercard?

Qu'est-ce que cette nouvelle carte a de plus que la Maestro. Voici quelques différences:

Les paiements seront plus sécurisés , plus robustes face aux attaques de hackers: elle a été conçue pour répondre à tous les besoins modernes en matière de paiement, avec le plus haut niveau de cryptage des données pour prévenir la fraude.

, plus robustes face aux attaques de hackers: elle a été conçue pour répondre à tous les besoins modernes en matière de paiement, avec le plus haut niveau de cryptage des données pour prévenir la fraude. Elle a un code CVC , indispensable aux achats en ligne sécurisés;

, indispensable aux achats en ligne sécurisés; Elle possède 16 chiffres quand la Maestro se compose généralement de 17 chiffres;

quand la Maestro se compose généralement de 17 chiffres; Le logo change et devient rouge et jaune;

change et devient rouge et jaune; Elle peut être utilisée à l'internationale et n'est plus limitée à l'Europe: son acceptation est deux fois plus large que celle des cartes Maestro dans le monde, atteignant plus de 100 millions de points de vente dans le monde, à la fois en ligne et dans les magasins physiques, et elle peut également être utilisée pour les retraits aux distributeurs automatiques.

et n'est plus limitée à l'Europe: son acceptation est deux fois plus large que celle des cartes Maestro dans le monde, atteignant plus de 100 millions de points de vente dans le monde, à la fois en ligne et dans les magasins physiques, et elle peut également être utilisée pour les retraits aux distributeurs automatiques. Elle s'adapte aux achats en ligne: elle permet aux titulaires de cartes de s'enregistrer en ligne en toute sécurité auprès de leurs détaillants préférés afin d'améliorer leur expérience d'achat en ligne.

Comment obtenir la nouvelle carte?

Les titulaires de cartes n'ont aucune démarche à effectuer. À l'expiration de leur carte Maestro (après le 1er juillet 2023), leur banque leur enverra automatiquement une nouvelle carte de débit. Celle-ci sera liée à leur compte courant comme Maestro et fonctionnera de la même manière, mais avec beaucoup plus de fonctionnalités pour leur permettre de faire leurs achats et de voyager en toute tranquillité. La nouvelle carte portera le même numéro de compte courant, mais avec une nouvelle date d'expiration et un nouveau code de sécurité.

Si la carte Mastercard met du temps à arriver, c'est tout à fait normal: la transition n'est pas immédiate. Elle se fera progressivement sur une période de cinq ans pour toutes les catégories de produits (consommateurs et professionnels). Les consommateurs pourront continuer à utiliser l'ancienne pendant ce temps. La fonction Maestro resterait active jusqu'à la fin de 2027.

Qui est concerné?

Les clients des principales banques belges verront leur carte Maestro progressivement remplacée par une carte Debit Mastercard. Parmi celles-ci, citons notamment: Argenta, Banque van Breda, Beobank, Belfius, BNPP Fortis, ING, KBC (KBC, CBC, KBC Brussels), Santander Consumer Finance, Nagelmackers...

Axa-Crelan, bpost bank, banque CPH, Europabank, Keytrade bank, NewB et vdk bank, passent à Visa Debit.

Est-ce que cela coûte de l'argent?

"Les banques ne factureront aucuns frais pour le remplacement de la carte", présice Test-Achat. "Mastercard nous a confirmé que les frais facturés pour l'utilisation du système Maestro sont les mêmes que ceux de la carte de débit Mastercard." Pour le titulaire du compte, cette opération devrait donc rester neutre financièrement.

Petite précision cela dit: si vous demandez une carte de débit Mastercard séparée, des frais d'utilisation supplémentaires pourront être demandés. Ainsi, les retraits d'argent avec cette carte seront considérés comme des retraits d'argent avec une carte de crédit: dans la zone euro, cela coûte 5 euros + 1 % du montant retiré.

