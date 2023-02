La transition énergétique peut aussi profiter aux consommateurs grâce aux communautés d'énergie.

Le développement des communautés d'énergie va reconfigurer le paysage énergétique de ces prochaines années. La promesse? Le (petit) consommateur va devenir un producteur ou un client de marchés d'énergie verte décentralisés. Une communauté d'énergie, ce sont des personnes qui se regroupent pour produire et partager de l'énergie de manière durable et locale. Cela peut être fait en utilisant l'énergie solaire, de l'éolien ou de l'énergie hydroélectrique. Il peut aussi s'agir d'un réseau de chaleur local, d'une batterie à l'échelle d'un quartier, etc. Les communautés d'énergie sont aussi créées dans le but de réduire la dépendance vis-à-vis des sources d'énergie non renouvelables et de lutter contre les changements climatiques. Elles peuvent également avoir pour objectif de créer une économie locale et de favoriser la coopération et l'entraide entre les membres de la communauté. Une école de Ganshoren en région bruxelloise a fait installer 50 panneaux photovoltaïques sur son toit et son excédent de production alimente une quinzaine de voisins. À Oud-Heverlee près de Louvain, se trouve une communauté d'énergie qui utilise une batterie au niveau d'un quartier. Dans la région de Tournai, c'est un CPAS et des instituts de santé qui profitent de la production d'une éolienne dans un zoning industriel et de panneaux photovoltaïques installés sur le toit d'un centre sportif. Des dizaines de projets qui sont en train d'éclore partout dans le pays. Le vendeur peut bénéficier d'un meilleur prix que s'il remettait son électricité sur le réseau. Le consommateur est également gagnant. On estime l'avantage à 200€ du Mwh pour les citoyens profitant d'une production locale. À Bruxelles, l'avantage pour un foyer a été estimé à +/- 250€ par an. Car souvent, une communauté d'énergie ne couvre qu'un tiers des besoins, le reste devant encore être acheté à un fournisseur. Oui. Les communautés d'énergie ont une base légale issue de deux directives européennes. Les producteurs et consommateurs d'énergie doivent se regrouper sous la forme d'une personnalité morale afin de créer ce genre de partage d'énergie. Techniquement, tout cela est également rendu possible grâce à des compteurs numériques qui permettent un comptage quart d'heure par quart d'heure et qui reprennent les injections et les prélèvements. Notons que plusieurs organismes facilitent à la mise en place d'une communauté d'énergie dans les règles de l'art. Cela va de l'association en faveur de l'environnement à certaines communes en passant par des intercommunales comme Fluvius (qui détaille notamment tout le processus sur son site).