Les autorités ont lancé un nouveau site qui, à travers plus d'une centaine de conseils, vise à aider les citoyennes et les citoyens à réduire leur consommation et donc leur facture d'énergie.

EnergyWatchers est un site qui propose plus de 115 conseils pour économiser l'énergie. Ces conseils sont répartis dans 5 domaines et classés selon leur niveau d'impact:

énergie verte,

habitation,

appareils électroménagers,

déplacement,

et consommation.

Les conseils se différencient également entre conseils comportementaux, conseils d'achat, conseils environnementaux, conseils liés aux primes et conseils "info" offrant des renseignements complémentaires. Enfin, chaque conseil affiche également un niveau d'investissement (de 0 à plus de 10 000 euros), permettant à chacune et chacun de trouver des moyens d'agir, quels que soient ses moyens.

Un espace personnel

Vous disposez d'un outil intéressant qui permet de

personnaliser son profil d'habitation (nombre de personnes dans le foyer, type d'habitation, surface, énergie utilisée pour le chauffage, etc.)

renseigner et personnaliser les produits de son habitation (on peut par exemple indiquer la taille de sa machine à laver, son étiquette énergétique et ses habitudes de lavage)

enregistrer les conseils que l'on souhaite sauvegarder (favoris) et ceux que l'on a déjà fait (donc possibilité de suivre sa progression)

Des données concrètes

Le site adopte une approche positive et incitative. À travers ses 28 calculateurs, il entend rendre plus concrètes les économies réalisées (dans un triptyque kWh/euros/CO2). Chacune et chacun est libre d'utiliser rapidement les chiffres moyens proposés dans les calculs ou de les personnaliser très finement (puis de les sauvegarder dans son profil).

Le site rappelle également les primes régionales et les aides fédérales disponibles.

"Même sans gros investissements ou travaux gigantesques, vous pouvez économiser des centaines d'euros sur votre facture énergétique. De nombreux Belges font déjà de grands et de petits efforts qui, ensemble, font une grande différence. Les économies d'énergie ne sont pas seulement bonnes pour votre portefeuille, mais aussi pour l'environnement, car elles réduisent l'utilisation de combustibles fossiles. Elles réduisent également notre dépendance vis-à-vis de la Russie", explique Tinne Van der Straeten, ministre fédérale de l'Energie.

Plus d'infos: www.energywatchers.be/fr

