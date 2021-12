Il y a du changement dans l'air pour votre facture d'électricité ou de gaz au 1er janvier. Certes, la facture sera toujours aussi salée, mais vous comprendrez peut-être mieux où partent vos euros. En cinq sections.

"Aujourd'hui, la facture d'énergie est trop longue et illisible", estime la CREG, la Commission de régulation de l'électricité et du gaz. L'arrêté royal "établissant les exigences minimales auxquelles doivent répondre les factures et les informations de facturation pour le gaz et l'électricité" a été publié au Moniteur belge. En clair ? Cela signifie que, dès ce 1er janvier 2022, les fournisseurs d'énergie doivent répondre à "des exigences minimales" concernant leurs factures. Un arrêté royal qui finalement ne fait que mettre la Belgique en conformité avec les directives européennes sur le marché de l'électricité.

Enfin un minimum de clarté à fournir au consommateur, en particulier ces temps où le coût des énergies s'envole. Et tout en sachant (ou en rappelant) que l'énergie réellement consommée représente souvent moins de... 40% de la facture finale du consommateur (source CREG). Le solde de 60% étant composé par les coûts de distribution, les intercommunales et les diverses taxes.

Les "petits caractères" supprimés

Vision plus lisible

Bon, cela dit, la nouvelle présentation facture ne va hélas pas faire fondre la note, mais le consommateur aura néanmoins une vision plus simple et lisible de cette dernière.

L'arrêté royal prévoit que les informations doivent être divisées en cinq sections différentes permettant au client de savoir quelles informations se trouvent et à quel endroit. Les sections sont les suivantes :

Section 1 "Informations essentielles sur le contrat"

"Quoi, où et comment dois-je payer ou récupérer un montant"

"J'ai une question"

"Comparer les contrats et changer"

"Gérer sa consommation d'énergie"

Les informations ne peuvent plus être présentées que sur deux pages. Et selon les directives données aux fournisseurs d'énergie sur l'endroit où placer les informations, les "petits caractères" sont supprimés.

