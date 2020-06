Attention, il ne reste plus qu'une trentaine de jours pour compléter sa déclaration sur MyMinfin, Tax-on-web.

Plus de 700.00 citoyens ont déjà complété leur déclaration sur Tax-on-web via MyMinfin. Pour les autres, il reste jusqu'au 16 juillet (date délai) pour compléter leur déclaration de cette façon.

Le SPF Finances constate aussi, dans un communiqué, que 7 % de déclarations en plus ont été reçues par rapport à l'année passée. Effet confinement ?

Une aide par téléphone

Cette année, le SPF Finances a envoyé 3,9 millions de propositions de déclaration simplifiées, soit un nombre record. Au total, 55% des citoyens ont reçu une telle déclaration simplifiée. Par ailleurs, les contribuables qui se sont fait aider l'année passée dans les bureaux du SPF ou lors des sessions de remplissage dans les communes sont désormais aidés par téléphone (un autre pandémie). Le délai est le 30 juin pour cette aide. Les citoyens doivent appeler au 02/575.56.67 pour prendre rendez-vous.

Plus de 700.00 citoyens ont déjà complété leur déclaration sur Tax-on-web via MyMinfin. Pour les autres, il reste jusqu'au 16 juillet (date délai) pour compléter leur déclaration de cette façon.Le SPF Finances constate aussi, dans un communiqué, que 7 % de déclarations en plus ont été reçues par rapport à l'année passée. Effet confinement ?Cette année, le SPF Finances a envoyé 3,9 millions de propositions de déclaration simplifiées, soit un nombre record. Au total, 55% des citoyens ont reçu une telle déclaration simplifiée. Par ailleurs, les contribuables qui se sont fait aider l'année passée dans les bureaux du SPF ou lors des sessions de remplissage dans les communes sont désormais aidés par téléphone (un autre pandémie). Le délai est le 30 juin pour cette aide. Les citoyens doivent appeler au 02/575.56.67 pour prendre rendez-vous.