Si ce n'est déjà fait, l'approche de la fin d'année représente la dernière chance pour profiter d'un avantage fiscal de 25 ou 30% tout en épargnant pour demain. Ce n'est pas tous les jours que le fisc fait des cadeaux... malgré une taxation à 60 ans. Explications.

C'est quoi une épargne-pension ? C'est le moyen de se constituer une pension complémentaire tout en bénéficiant d'un avantage fiscal. Sa durée minimale est de 10 ans. Théoriquement, vous pouvez épargner au-delà, mais vous ne bénéficierez de l'avantage fiscal que jusqu'à vos 64 ans. Il est vivement conseillé de conclure un tel contrat avant ses 55 ans.

Quel avantage fiscal ?

Il peut s'élever jusqu'à 30% selon le régime choisi.

Il y a deux régimes :

Le régime "classique" permet d'épargner un montant jusqu'à 990€ par an. La réduction d'impôt s'élève à 30%, ce qui correspond à un avantage fiscal de maximum 297€.

permet d'épargner un montant jusqu'à 990€ par an. La réduction d'impôt s'élève à 30%, ce qui correspond à un avantage fiscal de maximum 297€. Le second régime offre la possibilité d'épargner un montant supérieur allant jusqu'à 1.270€ par an. Mais dans ce cas, la réduction d'impôt est réduite à 25%. L'avantage fiscal s'élève alors à maximum 317,5€.

Attention au piège fiscal

Avec ce second régime à 25%, ceux qui versent plus de 990€ mais moins de 1.188€ dans l'épargne-pension tombent dans un piège fiscal. Cela signifie que leur réduction d'impôt sera inférieure à celle qu'ils obtiendraient en limitant leur versement à 990€ (réduction à 30 %). Vous aurez plus d'infos sur ce piège fiscal en lisant cet article de l'Écho.

Banquier ou assureur?

Environ 1,5 million de Belges épargnent pour leur retraite par le biais d'une assurance épargne-pension. Notons cependant qu'il existe aussi des fonds d'épargne-pension qui sont proposés par les banques. En ce qui concerne les assureurs, le total des primes versées en 2020 dans les assurances épargne-pension s'élevait à 1,2 milliard d'euros.

Garantie de capital ou pas

Selon Assuralia, l'épargne-pension fait la part belle aux assurances de la branche 21 qui représentent 91% contre 9% dans les assurances branche 23. Il existe aussi des produits de la branche 44 (21 + 23) qui combinent les deux formules.

C'est quoi, ces branches ?

Une branche 21, c'est la sécurité. Vous avez la garantie de récupérer les primes que vous avez payées (moins les frais et impôts), un rendement garanti + une éventuelle participation bénéficiaire. Vu les taux pour le moment, les rendements sont faibles.

Une branche 23 ? Sa valeur fluctue, car il s'agit pour faire simple d'un placement en actions et/ou d'obligations. Cela signifie vous supportez un risque financier sur le capital et que le rendement n'est pas garanti contrairement à la branche 21. Maintenant, sur le long terme, c'est généralement plus rentable. Mais tout en sachant qu'il y a un risque.

En 4 infos Versez jusqu'à 990 € et obtenez une réduction d'impôt de 30 % sur le montant versé. Versez entre 991 et 1.270 € et obtenez une réduction d'impôt de 25 % sur le montant versé. De l'argent investi dans des produits financiers avec garantie ou sans garantie. Alléchante fiscalité, certes, mais votre épargne-pension sera taxée à 8% lors de votre 60e anniversaire. Les banques et les assurances rémunèrent aussi leurs services. Mais au final, l'investissement en vaut la peine.

Que du bonheur fiscal, l'épargne-pension ?

Vous bénéficiez certes d'une importante réduction d'impôt pour les montants versés. Mais vous devrez payer une taxe sur votre épargne-pension. Votre épargne-pension est effectivement taxée à 8 %. Et cette taxe est prélevée lors de votre 60e anniversaire. Les assureurs et les banquiers rémunèrent aussi leurs services avec des frais d'entrée, de gestion, de sortie. Mais bon, malgré les taxes et les frais, grâce à l'importante réduction fiscale lors des versements, le jeu en clairement vaut la chandelle.

Conclusion ?

Le mois de décembre est l'ultime chance de l'année pour profiter de l'avantage fiscal d'une épargne-pension. Il est toutefois recommandé de ne pas attendre les derniers jours pour démarrer une épargne-pension auprès de votre assureur ou banquier.

Assuralia vient de publier une brochure sur l'épargne-pension à consulter sur : www.abcassurance.be

