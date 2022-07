La pension anticipée est plus fréquente chez les ouvriers et les indépendants que chez les employés.

Le nombre de Belges qui prennent leur pension avant 65 ans n'a jamais été aussi élevé. C'est ce qu'a révélé une enquête du groupe de services RH Acerta. Elle s'est basée sur les données réelles d'un ensemble de 290.000 travailleurs en service auprès de plus de 40.000 employeurs du secteur privé (tant des PME que de grandes entreprises) ainsi que les données de 200.000 indépendants en activité principale.

Sortie anticipée permise

Selon les statistiques, "37,5 % des travailleurs belges qui sont partis à la retraite en 2021 l'ont fait avant l'âge de 65 ans. Il s'agit là d'une hausse de 2,1 % par rapport à 2020, alors que le pays connaissait déjà une augmentation de départs à la retraite en raison de la crise du coronavirus. Par rapport à 2019, l'augmentation serait de 14% ! Le système belge permet une sortie anticipée du marché de l'emploi pour ceux qui ont accumulé suffisamment d'années de carrière. Pour en savoir plus :Pension anticipée travailleur salarié,pension anticipée fonctionnaire,pension anticipée indépendant.

Deux grands groupes professionnels partent plus tôt à la retraite.

1. les ouvriers

En 2021, 47 % des ouvriers ont pris leur pension avant 65 ans, contre 31,3 % des employés. L'âge moyen de la pension des ouvriers était de 62,8 ans, alors que les employés étaient en moyenne âgés de 63,8 ans le jour de leur départ à la pension, soit un an de plus. Il y a une explication : "en moyenne, les ouvriers commencent à travailler à un plus jeune âge. Ils sont donc plus jeunes lorsqu'ils atteignent le nombre suffisant d'années de carrière. De plus, le travail qu'ils font est physiquement plus exigeant. Il est donc plus logique qu'ils prennent leur pension avant l'âge de 65 ans."

2. Les indépendants

Plus de la moitié (51,4 %) d'entre eux ont pris leur pension avant d'atteindre l'âge de 65 ans. ll s'agit d'une baisse de 6,3% par rapport à 2020 et de 2,6% par rapport à 2019. Pendant la crise du coronavirus, les indépendants ont été plus nombreux à prendre leur pension anticipée. Malgré tout, le pourcentage d'indépendants qui prennent leur pension anticipée est nettement supérieur à celui des travailleurs salariés. Acerta analyse que les indépendants ne disposent pas des mêmes options que les travailleurs salariés pour une fin de carrière en douceur, avec complément de l'ONEM. Pour les indépendants, le choix est simple : prendre leur pension ou continuer à travailler.

Votre pension à 65, 66 ou 67 ans ? En 2019, le gouvernement fédéral a décidé que les Belges allaient devoir travailler plus longtemps avant de pouvoir prétendre à la pension complète. L'âge légal de la pension est actuellement fixé à 65 ans, mais il passera à 66 ans en 2025 et à 67 ans en 2030.

