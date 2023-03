Le système des flexi-jobs connaît un grand succès. Notamment auprès des pensionnés désireux d'arrondir leurs fins de mois. Mais en tant que retraité, avez-vous le droit de travailler pour votre ancien employeur?

Pour mettre un peu d'argent supplémentaire de côté, il est intéressant d'opter pour un flexi-job. Mais il y a des conditions à respecter. Pour être autorisé à travailler dans le cadre d'un flexi-job au cours d'un trimestre donné, le travailleur ne doit pas:

travailler à 80% (ou plus) pour le même employeur dans le cadre d'un (d')autre(s) contrat(s) de travail au cours du trimestre de référence.

dans le cadre d'un (d')autre(s) contrat(s) de travail au cours du trimestre de référence. être en période de préavis chez cet employeur ou recevoir une indemnité de rupture ou une indemnité en compensation du licenciement, versée par l'employeur.

Qu'en est-il d'un retraité?

Nous avons posé la question à Nele Mertens, juriste chez Acerta Consult.

"Pour les retraités, les conditions relatives à l'historique professionnel d'au moins 80% ne s'appliquent pas, mais les conditions relatives au trimestre lui-même s'appliquent", a répondu Nele Mertens. "Cela signifie qu'il faut tenir compte du trimestre au cours duquel la personne souhaite exercer un flexi-job et qu'il ne doit pas avoir de préavis ou d'indemnité de licenciement durant ce trimestre. En effet, un employeur n'est pas censé convertir un emploi régulier en un flexi-job en licenciant la personne et en la réembauchant immédiatement en tant que flexi-job.

Il faut également faire la distinction entre ceux qui n'ont pas encore 65 ans et ceux qui les ont déjà. Ceux qui ont plus de 65 ans peuvent travailler en flexi-job immédiatement. Mais pas durant le trimestre pour lequel ils sont encore en préavis ou bénéficient d'une indemnité de départ. Par exemple, si vous démissionnez le 1er mai 2023, vous serez encore en préavis au deuxième trimestre 2023 (c'est-à-dire en avril 2023). Dans ce cas, vous ne pourrez pas commencer votre flexi-job le 1er juin 2023, mais vous pourrez le faire le 1er juillet 2023.

Les personnes qui n'ont pas encore 65 ans doivent être inscrites au cadastre des pensions au cours du trimestre T-2, c'est-à-dire deux trimestres avant le début du flexi-job. Exemple : vous voulez commencer à travailler en flexi-job en tant que pensionné en avril 2023, mais vous n'avez pas encore 65 ans? Dans ce cas, vous devez avoir pris votre retraite avant le 1er janvier 2023.

Si ces conditions sont remplies, les pensionnés seront autorisés à travailler avec leur dernier employeur, qu'ils soient âgés de moins ou de plus de 65 ans".

Pour mettre un peu d'argent supplémentaire de côté, il est intéressant d'opter pour un flexi-job. Mais il y a des conditions à respecter. Pour être autorisé à travailler dans le cadre d'un flexi-job au cours d'un trimestre donné, le travailleur ne doit pas:Nous avons posé la question à Nele Mertens, juriste chez Acerta Consult. "Pour les retraités, les conditions relatives à l'historique professionnel d'au moins 80% ne s'appliquent pas, mais les conditions relatives au trimestre lui-même s'appliquent", a répondu Nele Mertens. "Cela signifie qu'il faut tenir compte du trimestre au cours duquel la personne souhaite exercer un flexi-job et qu'il ne doit pas avoir de préavis ou d'indemnité de licenciement durant ce trimestre. En effet, un employeur n'est pas censé convertir un emploi régulier en un flexi-job en licenciant la personne et en la réembauchant immédiatement en tant que flexi-job.Il faut également faire la distinction entre ceux qui n'ont pas encore 65 ans et ceux qui les ont déjà. Ceux qui ont plus de 65 ans peuvent travailler en flexi-job immédiatement. Mais pas durant le trimestre pour lequel ils sont encore en préavis ou bénéficient d'une indemnité de départ. Par exemple, si vous démissionnez le 1er mai 2023, vous serez encore en préavis au deuxième trimestre 2023 (c'est-à-dire en avril 2023). Dans ce cas, vous ne pourrez pas commencer votre flexi-job le 1er juin 2023, mais vous pourrez le faire le 1er juillet 2023. Les personnes qui n'ont pas encore 65 ans doivent être inscrites au cadastre des pensions au cours du trimestre T-2, c'est-à-dire deux trimestres avant le début du flexi-job. Exemple : vous voulez commencer à travailler en flexi-job en tant que pensionné en avril 2023, mais vous n'avez pas encore 65 ans? Dans ce cas, vous devez avoir pris votre retraite avant le 1er janvier 2023.Si ces conditions sont remplies, les pensionnés seront autorisés à travailler avec leur dernier employeur, qu'ils soient âgés de moins ou de plus de 65 ans".