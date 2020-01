ABCassurance.be*, site de l'union professionnelle des assureurs, propose toute une série de nouvelles questions fréquemment posées sur la pension complémentaire pour travailleurs salariés.

Certes, je dispose d'une pension complémentaire, mais au bout du compte, que restera-t-il en net des montants épargnés ? Et si je change de fonction ou si mon taux d'activité est modifié ? Ma composition de ménage n'est plus la même, cela a-t-il une incidence ? Quelles sont les conséquences d'une maladie ou d'une incapacité de travail durant une longue période ? Toutes les réponses à ces questions, et bien d'autres encore, se retrouvent sur le site ABCassurance.be. Il renvoie les consommateurs qui souhaitent approfondir des aspects particuliers de la pension complémentaire vers des sources fiables.

3,2 millions de travailleurs concernés

Une mine d'or d'informations qui devrait en intéresser plus d'un. Car plus de 37.000 employeurs offrent aujourd'hui une pension complémentaire à l'ensemble ou une partie de leurs employés. Près de 3,2 millions de travailleurs salariés constituent de cette manière une pension complémentaire, généralement sous la forme d'une assurance de groupe. La pension complémentaire représente un avantage extralégal certes précieux, mais aussi un peu obscur... L'initiative est louable. En particulier quand le besoin d'informations atteint son paroxysme, c'est-à-dire lorsque la "fiche de pension" annuelle arrive dans la boîte aux Lettres ou la messagerie électronique. Elle donne l'état de la situation de votre pension complémentaire. Notons qu'il est également possible de consulter l'état de la situation de l'ensemble des droits acquis sur "MyPension.be".

* Voir la rubrique "questions importantes" et choisir les questions relatives à "Épargne & pension, Travail & entreprise"

Certes, je dispose d'une pension complémentaire, mais au bout du compte, que restera-t-il en net des montants épargnés ? Et si je change de fonction ou si mon taux d'activité est modifié ? Ma composition de ménage n'est plus la même, cela a-t-il une incidence ? Quelles sont les conséquences d'une maladie ou d'une incapacité de travail durant une longue période ? Toutes les réponses à ces questions, et bien d'autres encore, se retrouvent sur le site ABCassurance.be. Il renvoie les consommateurs qui souhaitent approfondir des aspects particuliers de la pension complémentaire vers des sources fiables.Une mine d'or d'informations qui devrait en intéresser plus d'un. Car plus de 37.000 employeurs offrent aujourd'hui une pension complémentaire à l'ensemble ou une partie de leurs employés. Près de 3,2 millions de travailleurs salariés constituent de cette manière une pension complémentaire, généralement sous la forme d'une assurance de groupe. La pension complémentaire représente un avantage extralégal certes précieux, mais aussi un peu obscur... L'initiative est louable. En particulier quand le besoin d'informations atteint son paroxysme, c'est-à-dire lorsque la "fiche de pension" annuelle arrive dans la boîte aux Lettres ou la messagerie électronique. Elle donne l'état de la situation de votre pension complémentaire. Notons qu'il est également possible de consulter l'état de la situation de l'ensemble des droits acquis sur "MyPension.be".* Voir la rubrique "questions importantes" et choisir les questions relatives à "Épargne & pension, Travail & entreprise"