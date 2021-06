C'est quoi une action? Une crypto-monnaie? Comment votre pension légale est-elle calculée? Toutes ces questions et bien d'autres sont sur Wikifin.be, un site qui vient de faire peau neuve.

Vous avez besoin d'un simulateur héritage ou immobilier, d'un comparateur de comptes à vue, d'un outil pour décrypter de votre fiche de paie ? Pas de problème, tout se trouve le site web wikifin.be.

Wikifin, c'est le programme d'éducation financière de l'Autorité des services et marchés financiers, la FSMA en abrégé. Il peut se targuer d'avoir reçu plus de quatre millions de visites par an depuis son lancement en 2013. Et il vient d'être rénové. Il est plus moderne dans sa présentation, plus intuitif, plus ergonomique...

Calculateur d'inflation

Aux informations sur les questions d'argent au quotidien est venu s'ajouter un éventail de calculateurs. Il existe même un calculateur d'inflation qui estime combien vaudra un capital défini après quelques années sous l'effet de l'inflation.

Le site est désormais agrémenté d'une série de vidéos éducatives. Retenons comment choisir une carte de paiement ou un crédit à la consommation. Mais aussi des explications didactiques sur les fonds de placement, les obligations, les coupons et les agences de notation.

Une vraie mine d'or pour ceux qui veulent savoir ce qu'on fait de leur argent.

