La moitié de son héritage

Avant, la quotité libre (part de l'héritage qu'on pouvait transmettre librement) dépendait du nombre d'enfants. Aujourd'hui, chacun peut disposer de la moitié de son patrimoine comme il l'entend. On peut donc léguer 50 % de son patrimoine aux enfants de son nouveau conjoint. Plus rien n'empêche désormais de partager équitablement une succession entre vos enfants et ceux de votre nouveau partenaire.

