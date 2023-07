Lorsque vous effectuez des travaux dans votre maison ou votre appartement, il est essentiel et obligatoire de tenir à jour votre dossier d'intervention ultérieur (DIU). Ce dossier fait d'ailleurs partie des documents à remettre à l'acheteur lorsque vous vendrez votre bien.

Le dossier d'intervention ultérieure: c'est quoi?

Le DIU, c'est un peu comme votre carnet de santé ou le carnet d'entretien de votre voiture. C'est un recueil d'informations qui permet de connaitre la structure du bâtiment pour faciliter et garantir la sécurité de futurs travaux. Et oui, grâce au DIU, le propriétaire, le locataire, l'architecte, l'entrepreneur ou tout autre professionnel connaitra la structure du bâtiment, saura où passent les canalisations, quels sont les murs porteurs, quels matériaux ont été utilisés, etc. Une meilleure connaissance permet d'éviter le risque d'accident.

Ce dossier peut contenir :

des photos avant/après des travaux

le descriptif des travaux réalisés

les plans

le cahier des charges avec un aperçu des matériaux utilisés

l'emplacement des conduites d'eau, de gaz et d'électricité

les coordonnées des architectes, entrepreneurs et coordinateurs de sécurité impliqués

les factures des travaux effectués et les certificats de garantie

les instructions pour l'entretien, la transformation, les réparations

Le DUI est obligatoire pour les maisons et appartements dont la construction a débuté après le 1er mai 2001 ou dont les travaux ont été effectués (par un ou plusieurs entrepreneurs) depuis le 1er mai 2001.

Où conserver ce dossier?

En cas de vente de cette habitation, le dossier d'intervention ultérieure doit être remis au nouveau propriétaire. C'est pourquoi il est très important de tenir ce dossier à jour et de le compléter après chaque réalisation de travaux d'entretien, de réparation ou de rénovation.

Notre conseil : faites établir un DIU dès le début de vos travaux de construction. Et pour ne perdre aucune facture et document important au fil des années, stockez-les dans votre coffre-fort numérique Izimi. Pour cela, rien de plus simple: uploadez vos photos et copies de documents liés à vos travaux dans votre espace personnel.

Vous avez même la possibilité de partager ces documents avec d'autres personnes de la manière la plus sécurisée possible.

Le DIU, c'est un peu comme votre carnet de santé ou le carnet d'entretien de votre voiture. C'est un recueil d'informations qui permet de connaitre la structure du bâtiment pour faciliter et garantir la sécurité de futurs travaux. Et oui, grâce au DIU, le propriétaire, le locataire, l'architecte, l'entrepreneur ou tout autre professionnel connaitra la structure du bâtiment, saura où passent les canalisations, quels sont les murs porteurs, quels matériaux ont été utilisés, etc. Une meilleure connaissance permet d'éviter le risque d'accident.Ce dossier peut contenir :Le DUI est obligatoire pour les maisons et appartements dont la construction a débuté après le 1er mai 2001 ou dont les travaux ont été effectués (par un ou plusieurs entrepreneurs) depuis le 1er mai 2001.En cas de vente de cette habitation, le dossier d'intervention ultérieure doit être remis au nouveau propriétaire. C'est pourquoi il est très important de tenir ce dossier à jour et de le compléter après chaque réalisation de travaux d'entretien, de réparation ou de rénovation.Notre conseil : faites établir un DIU dès le début de vos travaux de construction. Et pour ne perdre aucune facture et document important au fil des années, stockez-les dans votre coffre-fort numérique Izimi. Pour cela, rien de plus simple: uploadez vos photos et copies de documents liés à vos travaux dans votre espace personnel.Vous avez même la possibilité de partager ces documents avec d'autres personnes de la manière la plus sécurisée possible.