En cas de danger, il est conseillé de quitter rapidement sa maison et de ne rien emporter avec soi. Carte d'identité, carte bancaire, acte de mariage... Que faire si vous deviez laisser des papiers importants derrière vous?

Votre carte d'identité

Si vous avez perdu votre carte d'identité belge (eID, Kids-ID), votre passeport ou votre titre de séjour (modèle avec puce) ou si votre document d'identité a été volé, faites-le bloquer afin que personne ne puisse l'utiliser frauduleusement. Vous pouvez le faire en appelant DOC STOP au 00800 2123 2123. DOC STOP est un service gratuit pour les documents d'identité belges, disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Si vous ne pouvez pas joindre le numéro gratuit, vous pouvez appeler le +32 2 518 2123.

Si vous avez dû quitter votre domicile en raison d'un danger imminent, votre carte d'identité ne tombera probablement pas dans de "mauvaises mains". Toutefois, même dans ce cas, il est conseillé de faire bloquer votre carte via DOC STOP.

Signalez la perte de votre carte d'identité à votre commune. En dehors des heures d'ouverture, vous pouvez également contacter la police. Le service civil ou la police vous remettront gratuitement un certificat de remplacement. N'oubliez pas d'apporter une photo d'identité. Ce certificat n'est valable que temporairement et uniquement en Belgique. Lorsque vous obtenez une nouvelle carte, vous devez renvoyer le certificat au service des affaires civiles.

Votre carte bancaire/carte de crédit

Si vous ne pouvez pas emporter votre carte bancaire avec vous, faites-la immédiatement bloquer en appelant CARD STOP au 070 344 344. Vous pouvez appeler ce numéro 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 (0,30 euros par minute). Vous pouvez également bloquer votre carte de crédit en appelant CARD STOP.

Vos actes (de propriété, de marriage...)

Si le titre de propriété de votre bien a été détruit, vous ne devez pas vous inquiéter. L'acte notarié que vous recevez lors de votre achat est une copie. L'acte officiel est toujours conservé par le notaire. Vous pouvez demander à votre notaire, qui conserve tous les actes notariés officiels, une nouvelle copie.

Si votre acte d'achat, votre acte de prêt hypothécaire, votre contrat de mariage, votre acte de donation ou l'acte constitutif de votre société date d'après le 1er janvier 2015, vous pouvez également les récupérer si vous vous identifiez à l'aide de votre carte d'identité électronique (dès que vous en avez une nouvelle) ou via l'appli ItsMe. Et votre livret de famille? Il ne s'agit pas d'un document obligatoire. Votre acte de mariage est conservé par la commune où vous vous êtes marié.

