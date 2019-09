Le prestataire de services RH Liantis a évalué la raison pour laquelle les gens commencent un emploi en tant qu'indépendant. La réponse : être son propre patron, faire ce que l'on aime et tirer plus de satisfaction de son travail. Comment démarrer ?

Le prestataire de services RH Liantis a interrogé 1 721 indépendants. D'après les résultats obtenus, les raisons principales de choisir ce statut sont les suivantes : pouvoir être son propre patron (34 %), pouvoir faire ce qu'on aime faire (31 %) et obtenir plus de satisfaction dans son travail (29 %). L'aspect financier joue ici un rôle beaucoup moins important (13%).

L'étude s'est également intéressée à l'aspect le plus positif du statut pour les indépendants, sur le long terme. Le fait qu'ils puissent être leur propre patron reste le point le plus important pour eux (39%). La deuxième place reste également la même, mais en troisième place, le client entre en ligne de compte. Par exemple, 29 % indiquent que la satisfaction des clients est le facteur le plus motivant.

Les sujets dont ils sont moins satisfaits : la situation financière incertaine (53%). C'est particulièrement le cas pour les travailleurs indépendants qui ont une entreprise individuelle. En outre, ils doivent également faire face à de lourdes charges administratives (49%) et à un temps libre limité (32%).

Comment devient-on indépendant ?

Si vous souhaitez commencer à exercer une activité d'indépendant, vous devez accomplir un certain nombre de formalités.

Tout d'abord, vous devez ouvrir un compte courant à votre nom auprès d'une banque établie en Belgique.

Vous devez également vous inscrire à un guichet d'entreprises. Celui-ci vérifiera si vous remplissez les conditions légales pour être autorisé à exercer votre activité d'indépendant et s'occupera de votre enregistrement auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises. Vous recevrez alors un numéro d'entreprise. Le guichet peut également se charger d'un certain nombre de tâches administratives à votre place, telles que l'affiliation à un fonds d'assurance sociale qui perçoit vos cotisations de sécurité sociale ou, par exemple, s'assurer que vos demandes de subvention sont en règle. Avant de vous rendre au guichet d'entreprises, assurez-vous que vous n'avez pas besoin d'un permis préalable. Il y a actuellement 8 guichets d'entreprises agréées. Ensemble, les guichets d'entreprises disposent d'environ 170 bureaux locaux dans toute la Belgique. Vous êtes libre de choisir votre propre guichet ; l'endroit où se trouve votre entreprise n'a pas d'importance. Vous pouvez trouver la liste des guichets d'entreprises agréées sur www.economie.fgov.be > Thèmes > Entreprises > Créer une entreprise > Démarches pour créer une entreprise > Démarches auprès d'un guichet d'entreprises > Où trouver un guichet d'entreprises ?

Vous pouvez également demander votre numéro d'identification TVA au guichet d'entreprises. La plupart des indépendants sont soumis à la TVA, mais il existe des exceptions pour certaines professions et des exonérations, par exemple pour les petites entreprises.

Enfin, vous devez également vous affilier à une caisse d'assurance maladie. Si vous êtes déjà membre, vous devez leur informer de tout changement de statut, car les règles applicables aux travailleurs indépendants en matière d'assurance maladie et de prestations sont différentes.