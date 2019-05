Des primes, mais plus de déprime ! Guichet unique, aide d'un auditeur énergétique et hiérarchisation des travaux, la voie est enfin toute tracée pour les primes énergétiques...

Les primes à la construction, à la rénovation et à l'isolation ? C'est, selon les points de vue, souvent la jungle ou le Far West. Comment s'y retrouver dans cette foison de récompenses ? Le " chasseur de primes " qui veut améliorer son habitation aura souvent du mal à trouver s'y retrouver. Outre les documents administratifs à remplir, il est question de revenu du ménage, de coefficient untel, de kWh économisé, etc. C'est pourquoi les Régions (qui sont compétentes en la matière) tentent enfin de simplifier la vie des " chasseurs de prime ". Dernier exemple en date : la Région wallonne a décidé de faire le ménage dans l'octroi de ses primes. Ce sont désormais des auditeurs énergétiques indépendants qui se rendent dans les habitations des citoyens et qui valident (ou pas) les demandes. Ces auditeurs imposent aussi les priorités à suivre. Car isoler le toit d'une maison qui menace de s'effondrer, cela n'a évidemment pas de sens.

