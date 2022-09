Plus besoin de faire appel à un auditeur énergétique et possibilité de faire certains travaux soi-même sans passer par un professionnel: la Wallonie propose de rendre certaines primes plus facilement accessibles. L'objectif? Accélérer la mise en conformité et la rénovation énergétique des bâtiments privés.

Une prime pour les travaux d'isolation de toiture et de salubrité

Si vous souhaitez rénover votre toiture ou réaliser des petits travaux économiseurs d'énergie ou de salubrité de moins de 3000€, vous pouvez bénéficier d'une prime sans devoir réaliser d'audit Logement. De plus, vous pouvez maintenant réaliser certains travaux vous-même, sans passer par des professionnels.

Même si l'audit Logement n'est pas obligatoire, n'oubliez pas que celui-ci est bénéfique pour votre habitation et votre portefeuille. L'auditeur apporte des conseils personnalisés et un regard neutre sur le choix des techniques et produits à employer.

Quels travaux sont concernés?

Isolation de toiture (par entrepreneur ou par le demandeur)

(par entrepreneur ou par le demandeur) Remplacement de couverture de toiture, charpente et dispositifs d'eau pluviale

de toiture, charpente et dispositifs d'eau pluviale Remplacement de menuiseries extérieures (fenêtres et portes)

extérieures (fenêtres et portes) Murs : travaux pour résoudre des problèmes d'infiltration, d'humidité ascensionnelle et de stabilité

: travaux pour résoudre des problèmes d'infiltration, d'humidité ascensionnelle et de stabilité Sols : travaux pour résoudre des problèmes de stabilité

: travaux pour résoudre des problèmes de stabilité Pompe à chaleur pour l'eau chaude sanitaire

pour l'eau chaude sanitaire Ventilation hygiénique simple flux, centralisée ou décentralisée

hygiénique simple flux, centralisée ou décentralisée Ventilation hygiénique double flux

hygiénique double flux Installation de chauffage : isolation de conduites, isolation de ballon de stockage, placement de circulateur à vitesse variable, placement de vannes thermostatiques, placement de thermostat

: isolation de conduites, isolation de ballon de stockage, placement de circulateur à vitesse variable, placement de vannes thermostatiques, placement de thermostat Installation d'eau chaude sanitaire : isolation de conduites, isolation de ballon de stockage, isolation d'un échangeur externe, placement d'un ballon de stockage

: isolation de conduites, isolation de ballon de stockage, isolation d'un échangeur externe, placement d'un ballon de stockage Travaux pour résoudre des problèmes de salubrité : défaut de l'installation électrique/gaz, éclairage naturel ou ventilation insuffisante, problèmes liés à la hauteur sous plafond, le risque de chute, constatation de mérule ou radon, etc...

Comment demander cette prime?

Le montant de base de la prime peut être multiplié par 1, 2, 3, 4 ou 6 en fonction de vos revenus et de la composition de votre ménage. Mais toujours avec un maximum de 80% de la facture.

Pour certains travaux, la visite d'un estimateur est nécessaire. Pour les autres, vous pouvez les réaliser vous-même (dans certains cas) ou via un entrepreneur, puis introduire votre demande de prime dans les 4 mois après la dernière facture.

Le formulaire est disponible sur le site de la Région wallonne.

Une prime temporaire pour le remplacement de votre système de chauffage

Jusqu'ici, pour bénéficier d'une prime pour le remplacement de votre système de chauffage, il était nécessaire de passer par le circuit de la Prime Habitation, et donc par un audit Logement. Avec cette nouvelle initiative de la Wallonie, vous pouvez temporairement bénéficier d'une prime pour le remplacement de votre système de chauffage sans devoir passer par un audit Logement préalable.

Quels systèmes de chauffage sont concernés?

Cette prime concerne 5 systèmes de chauffage durable :

pompe à chaleur pour l'eau chaude sanitaire ;

pompe à chaleur pour le chauffage ou combinée ;

chaudière biomasse ;

chauffe-eau solaire ;

poêle bio-masse local.

Comment demander cette prime?

Les demandes de primes doivent être introduites auprès de l'administration entre le 1er juin 2022 et le 30 octobre 2023. À dater de la facture finale, les demandeurs ont 4 mois maximum pour introduire leur demande de primes. Les factures finales seront datées entre le 1er février 2022 et le 30 juin 2023.

Le formulaire est disponible sur le site de la Région wallonne.

