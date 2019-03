Déjà 1000 pactes familiaux conclus sur des futures successions

Depuis la nouvelle loi sur les successions, vous pouvez conclure avec votre famille un "accord sur la succession". Cela permet d'éviter des discussions ultérieures. Entre-temps, 1000 ont déjà été signés.

Le 1er septembre 2018, le nouveau droit successoral est entré en vigueur. Depuis lors, vous pouvez - si vous avez des enfants - laisser la moitié de vos biens à qui vous voulez. Si vous n'avez pas d'enfants, vous pouvez tout laisser à qui vous voulez, car les parents n'ont plus non plus de droits de succession. Mais il y a une autre nouveauté importante. Depuis le 1er septembre 2018, les parents peuvent conclure un accord avec leurs enfants (et éventuellement avec leurs beaux-enfants ou petits-enfants) afin d'éviter que des discussions sur le partage de leur succession ne surviennent plus tard, à leur décès. L'objectif d'un tel pacte successoral ou pacte familial est que les parents parviennent à un accord global avec leurs futurs héritiers, qui soit considéré comme équitable par toutes les parties concernées.

Depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle législation, environ 1 000 contrats de succession ont été conclus, selon la Fédération des notaires.

De quoi pouvez-vous convenir ?

Le contrat de succession n'est pas un accord sur le partage de votre succession. Après tout, ce n'est pas un testament. Dans un testament, vous déterminez à qui votre succession doit être transmise, après votre décès. Vous rédigez un testament seul, il ne peut pas être signé par plus d'une personne. Par exemple, vous ne pouvez pas rédiger un testament avec votre partenaire. Le contrat de succession, cependant, peut être rédigé avec votre conjoint et vos enfants.

De quoi discute-t-on alors ? Dans la perspective d'un tel pacte successoral, les parents peuvent discuter des donations déjà faites et des donations futures, de sorte que les enfants ne puissent plus revenir plus tard à ce que chaque enfant avait déjà reçu. Par exemple, il y a 10 ans, vous avez donné une somme d'argent à votre fille et quatre ans plus tard, une voiture plutôt chère à votre fils. L'accord sur la succession permet de revoir ensemble ces donations antérieures et de vérifier si elles étaient équilibrées. Si vous en convenez dans un pacte successoral, vos enfants ne pourront plus demander que ces anciens dons soient inclus dans le partage de votre héritage à votre décès.

Les parents peuvent également calculer les dépenses qu'ils ont faites pour certains enfants, comme le coût des études. Ils peuvent aussi tenir compte du fait que l'un des enfants est revenu vivre au domicile familial pendant une certaine période. De cette façon, chaque enfant part du pacte successoral avec une ardoise vierge. Parce que dans le passé, l'enfant qui avait reçu une somme d'argent aurait dû injecter le même montant dans la composition de la succession, alors que l'enfant qui avait reçu des études coûteuses ne devait pas le faire. L'objectif principal de l'accord sur la succession est donc de trouver un équilibre, même s'il ne doit pas être mathématiquement précis, car c'est impossible dans la pratique. Désormais, les parents et les enfants peuvent convenir du fait que le don de l'argent et les études coûteuses se compensent mutuellement.

Également possible : stipuler dans la convention successorale que certains enfants ne demanderont pas de "réserve". La "réserve" concerne la part minimale de l'héritage revenant obligatoirement à chaque héritier, c'est-à-dire la partie à laquelle chaque enfant a droit dans tous les cas. Vos enfants devront se partager cette réserve prévue par la loi : plus il y a d'enfants, plus leur part de la réserve sera réduite. Si cette part est dépassée parce que les parents ont fait un don trop important, l'enfant peut réclamer sa réserve. Maintenant, supposons que la part de réserve de votre fils soit effectivement dépassée parce que vous avez fait un don important à votre fille qui a des problèmes de santé. Votre fils peut alors convenir dans l'accord sur la succession qu'il n'exigera pas de réserve.

Mettre tout le monde d'accord

Il est également très important que les parents et tous les enfants soient d'accord. Si ce n'est pas le cas, vous ne pouvez pas conclure d'accord sur la succession.