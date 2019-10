Votre facture passée au scalpel. Combien chaque poste vous a-t-il coûté ? Et comment contester une erreur ou irrégularité ?

Un Belge sur 7 est hospitalisé chaque année.Arrive inévitablementla facture. Et parfoisquelques exclamations : " mais quel charabia ! Je ne comprends pas... " Pour éviter les soucis d'incompréhension, tous les hôpitaux ont pourtant l'obligation légale d'utiliser le même modèle de facture depuis plus de trois ans. Quand vous recevez une facture (environ deux mois après votre sortie d'hôpital), cette dernière comprendra toujours deux grandes rubriques : le résumé des frais à votre charge et la facture détaillée en huit sous-rubriques. Décryptage.

...