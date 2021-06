Le 30 juin, c'est la fin du délai pour renvoyer les déclarations papiers et les formulaires papier pour modifier les propositions de déclaration simplifiée, les PDS dans le jargon taxatoire.

Le 30 juin est donc bien le délai pour renvoyer les déclarations papier et les formulaires de réponse papier pour modifier la proposition de déclaration simplifiée (PDS). C'est confirmé par le SPF Finance qui, dans un communiqué, explique que les contribuables qui souhaitent faire remplir leur déclaration peuvent prendre encore rendez-vous jusqu'au 29 juin, mais qu'il est plus que temps.

Le 30 juin est ainsi le dernier délai pour renvoyer les déclarations papier et pour modifier la PDS via le formulaire de réponse papier. Les contribuables sont invités à renvoyer leur déclaration ou formulaire de réponse à l'adresse indiquée et ne mettre qu'une seule déclaration (ou formulaire de réponse) par enveloppe.

Les contribuables qui utilisent MyMinfin (Tax-on-web) ont par contre jusqu'au 15 juillet pour rentrer leur déclaration ou modifier si nécessaire leur PDS.

INFO : Les contribuables qui souhaitent faire remplir leur déclaration peuvent prendre rendez-vous au 02 / 575 56 67.Un conseil : ne pas attendre la dernière minute pour demander un rendez-vous.

Plus de 400.000 déclarations papier Tout le monde est passé au numérique. Que nenni ! En 2020, 408.423 déclarations papier et 221.432 formulaires de réponse à la PDS ont été envoyés.

