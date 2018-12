Décembre, un mois privilégié pour les donations

Entre le 1er décembre 2017 et le 30 novembre 2018, 32.666 donations ont été effectuées devant notaire en Belgique, dont 3.791 pour le seul mois de décembre (40% de plus que la moyenne mensuelle).

L'âge moyen des donateurs est de 72 ans. 85% d'entre eux sont âgés de plus de 60 ans. L'âge moyen des donataires est de 44 ans. Près d'un sur deux (49,7%) a entre 41 et 60 ans. "La plupart des donations sont consenties entre parents et enfants, plutôt qu'entre grands-parents et petits-enfants", note le notaire Renaud Gregoire, porte-parole de Notaire.be.

Sur les quelque 32.000 donations effectuées l'année dernière, 10.996 étaient liées à des biens meubles, tels qu'une somme d'argent, des actions ou des oeuvres d'art. Les 21.670 autres donations concernaient des biens immobiliers tels qu'une maison ou un terrain.

La donation est un phénomène essentiellement flamand, note enfin Fednot. Au total, 22.127 des 32.666 donations ont en effet été réalisées au nord du pays. "Le fait que le Flamand fasse davantage de donations est probablement dû à plusieurs facteurs: la Région flamande a pris l'initiative en 2015 de réduire la taxe sur les donations sur les biens immobiliers, après quoi les autres régions ont suivi. Enfin, il apparait de plus en plus manifeste que les Flamands sont davantage impliqués dans la planification de leur patrimoine", selon Renaud Gregoire.