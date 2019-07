Grêlons sur la carrosserie ? Charrette de supermarché en mode auto-scooter ? Il existe une technique moins coûteuse de réparation des véhicules endommagés par de petits impacts.

Allô toto bobo, avec des bosses mon auto, c'est pas beau (air connu). Averse de grêle, projection de gravillons ou encore caddie sauvage sur un parking... Et voilà qu'apparaissent de petites bosses sur la carrosserie du véhicule. Pas grave certes, mais c'est disgracieux et surtout coûteux à la fois pour le propriétaire du véhicule et la compagnie d'assurance. C'est pourquoi l'assureur AG fait désormais la promotion d'une technique de débosselage rapide, plus écologique (sans peinture) et économique. C'est la Paintless Dent Repair (PDR).

Météo moins clémente

Dès qu'elle sort du garage, une voiture est exposée à de petits dégâts bien embêtants comme les bosses ou les renfoncements. Et la tendance à rencontrer ce type de dommages sur les véhicules n'est pas près de ralentir. "Tout porte à croire, selon les études météorologiques, que les orages accompagnés de grêlons sont des phénomènes climatiques en tendance croissante, avance Edwin Klaps, directeur chez AG. On se doute que ce type de dommages risque de s'accentuer dans le futur. En juin 2019, nous avions déjà enregistré quasiment autant de sinistres auto dus aux tempêtes et la grêle que sur toute l'année précédente."

Hésiter à faire réparer

Et de poursuivre : "on constate souvent que les clients hésitent à faire réparer leurs dommages, surtout quand il s'agit de quelques petits renfoncements, parce que la réparation serait trop coûteuse ou trop longue. C'est dommage, parce que la voiture peut perdre de sa valeur. Or, il existe des techniques de réparation très efficaces et moins coûteuses, comme la technique PDR." Les bosses qui ne dépassent une pièce de deux euros sont désormais réparées à moindre coût grâce du débosselage sans peinture (donc sans passer en cabine), sans démontage et sans longue immobilisation du véhicule.

200 euros

C'est aussi le moyen pour un assureur de réduire ses coûts. Voilà pourquoi, fin juin, AG a permis gratuitement à ses clients de découvrir la technique PDR sur leur voiture. "Durant 3 jours, conclut Edwin Klaps, 3.000 voitures sont passées entre les mains d'une cinquantaine de réparateurs PDR. Nous avons proposé de réparer sur chaque voiture jusqu'à 3 bosses de la taille maximum d'une pièce de 2€." Les réparations ont duré maximum 30 minutes. Le prix indicatif d'une telle réparation est de 200 €.