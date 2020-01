De plus en plus de Belges déclarent des dons sur leur déclaration d'impôt

De plus en plus de Belges déclarent des dons sur leur déclaration d'impôt, selon des chiffres du SPF Finances. Pour la déclaration 2018 -dons exécutés en 2017-, cela concernait 904.693 contribuables soit 10,3% de plus qu'en 2017 et 40,9% de plus qu'en 2013.

Le montant de ces dons a aussi fortement progressé. En 2018, sur les déclarations d'impôt, plus de 263 millions d'euros ont été consacrés à des dons à des associations. En 2017, il s'agissait de 223 millions et en 2013 de 172 millions d'euros. La déclaration de dons est fiscalement intéressante. Le contribuable peut déclarer un don à partir de 40 euros par année civile et peut en récupérer 45%. Le montant de ces dons a aussi fortement progressé. En 2018, sur les déclarations d'impôt, plus de 263 millions d'euros ont été consacrés à des dons à des associations. En 2017, il s'agissait de 223 millions et en 2013 de 172 millions d'euros. La déclaration de dons est fiscalement intéressante. Le contribuable peut déclarer un don à partir de 40 euros par année civile et peut en récupérer 45%.