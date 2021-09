Si vous choisissez un nouvel emploi en tant que salarié, quel sera le montant de votre pension ? Et que se passera-t-il si vous commencez à travailler à temps partiel ou si vous reprenez un temps plein ?

Sur mypension.be, vous pouviez déjà voir le montant de votre future pension et simuler l'effet de certains changements professionnels. Mais voici que cinq nouvelles fonctionnalités sont proposées. Leur objectif : organiser sa carrière tout en gardant un oeil sur l'impact des choix professionnels sur le montant de la pension.

1. Un nouveau travail en tant que salarié

Vous encodez les dates du début de votre nouvel emploi, votre salaire et autres avantages pour obtenir le montant de pension que vous pouvez espérer.

2. Votre situation professionnelle change (uniquement pour les salariés)

Vous allez gagner plus, ou moins ? Encodez les nouvelles données de salaire et avantages et obtenez votre nouveau montant de pension.

Vous envisagez de travailler à temps partiel ou de reprendre un temps plein ? Encodez les durées de travail ou dans quelle proportion vous allez plus ou moins travailler.

Attention : le simulateur ne tient actuellement pas compte d'éventuelles allocations sociales complémentaires (ONEM, mutuelle...). Seuls le temps de travail et le salaire encodés sont utilisés pour la simulation.

3. Arrêter de travailler

Vous encodez la date à laquelle vous arrêtez de travailler avant votre pension, et obtenez le montant de votre pension.

4. Acheter vos années d'études

Vous encodez les différentes données concernant vos études et le nouveau montant de pension.

5. Une autre date de pension

Le système montre le montant de pension à votre date de pension la plus proche et à votre date de pension légale.

Sur mypension.be, vous pouviez déjà voir le montant de votre future pension et simuler l'effet de certains changements professionnels. Mais voici que cinq nouvelles fonctionnalités sont proposées. Leur objectif : organiser sa carrière tout en gardant un oeil sur l'impact des choix professionnels sur le montant de la pension.Vous encodez les dates du début de votre nouvel emploi, votre salaire et autres avantages pour obtenir le montant de pension que vous pouvez espérer.Attention : le simulateur ne tient actuellement pas compte d'éventuelles allocations sociales complémentaires (ONEM, mutuelle...). Seuls le temps de travail et le salaire encodés sont utilisés pour la simulation. Vous encodez la date à laquelle vous arrêtez de travailler avant votre pension, et obtenez le montant de votre pension.Vous encodez les différentes données concernant vos études et le nouveau montant de pension.Le système montre le montant de pension à votre date de pension la plus proche et à votre date de pension légale.