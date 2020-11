Davantage de dons sont fiscalement déductibles

Pour les dons de 40 euros ou plus, l'administration fiscale vous remboursera. En 2020, on récupère 60% et non 45% du montant versé. Et cela s'applique désormais aussi aux dons en ligne.

Pour les dons faits en 2020, vous bénéficiez d'une réduction d'impôt de 60% du montant versé, soit 24 euros pour 40 euros versés (le montant minimum du don pour avoir droit à la réduction d'impôt). Avant, vous en récupériez 45%. Vous n'êtes pas obligé de faire un don de ce montant minimum de 40 euros en une fois, vous pouvez également le faire de manière échelonnée sur l'année, par prélèvement automatique ou par ordre permanent. Il y a également un montant maximum déductible d'impôts : le montant des dons pour lesquels vous demandez une réduction d'impôt ne peut pas dépasser 20% de votre revenu net total et ne peut pas dépasser 397 850 euros (exercice d'imposition 2021 - revenu 2020). En outre, seuls les dons effectués auprès d'organisations agréées peuvent donner droit à une réduction d'impôt. Il s'agit soit d'organisations désignées expressément dans la loi, soit d'organisations agréées par le ministre des finances. Plateforme de paiement en ligne Jusqu'à présent, les dons effectués via une plateforme de paiement en ligne, telle que PayPal, Mollie ou Stripe, ne bénéficiaient pas d'une réduction d'impôt. Après tout, pour avoir droit à une réduction d'impôt, le paiement devait être réalisé directement auprès de l'organisation agréée. En 2019, la loi a changé. Désormais, sous certaines conditions, vous pouvez également bénéficier d'une réduction d'impôt pour un don en ligne réalisé via une plateforme de paiement. Dans tous les cas, l'organisation agréée à laquelle le don en ligne est fait doit délivrer une décharge pour que le don puisse bénéficier d'une réduction d'impôts. Également en nature Autre nouveauté : sous certaines conditions, vous pouvez bénéficier d'un avantage fiscal pour les dons en nature. C'était déjà exceptionnellement le cas pour les oeuvres d'art, par exemple. Mais dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, d'autres possibilités s'ajoutent : certains dons en nature, matériels médicaux ou produits utiles dans la lutte contre la pandémie COVID-19, faits à certaines institutions entre le 01/03/2020 et le 30/06/2020 ;

