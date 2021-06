Les partenaires sociaux sont parvenus à un accord pour un salaire minimum plus élevé, des heures supplémentaires flexibles et le crédit-temps de fin de carrière. Qu'est-ce qui va changer pour ce crédit-temps de fin de carrière?

Les syndicats et les employeurs ont récemment élaboré un projet d'accord social sur l'augmentation des salaires minimums, la flexibilité des heures supplémentaires et le crédit-temps de fin de carrière. En ce qui concerne le crédit-temps de fin de carrière, il a été convenu que l'âge minimum pour prendre une retraite anticipée resterait fixé à 60 ans (sauf exception). Mais il y a du nouveau en matière d'emploi : à partir de 55 ans, les salariés pourront travailler un cinquième ou la moitié de moins. Mais n'était-ce pas déjà le cas?

Droits et avantages

En effet, aujourd'hui encore, vous pouvez bénéficier d'un emploi de fin de carrière à 55 ans. Vous avez ce droit. Le crédit temps à 4/5e ou à mi-temps est donc possible jusqu'à la retraite. Mais en principe, vous ne recevrez aucune allocation de l'ONEM pour cela. Vous ne les obtenez qu'à partir de 60 ans. Et c'est précisément la perception de cette allocation qui est une condition pour inclure les jours non travaillés dans votre pension.

Il y avait une CCT (n°137) pour la période 2019-2020, avec des exceptions pour les employés ayant une longue carrière (35 ans), une profession lourde ou provenant d'une entreprise en difficulté ou en restructuration : les travailleurs de 55 ans avaient la possibilité d'obtenir un crédit-temps à 4/5 jusqu'à leur pension (avec allocations de l'ONEM) et les travailleurs de 57 ans avaient la possibilité d'obtenir un crédit-temps à mi-temps (avec allocations), mais ces exceptions ont expiré le 31 décembre 2020. À partir du 1er janvier 2021, la condition pour bénéficier d'une allocation de l'ONEM pour votre emploi de fin de carrière est d'avoir 60 ans.

L'une des raisons pour lesquelles les syndicats se concentrent sur les emplois de fin de carrière est qu'ils permettent aux travailleurs d'atteindre plus facilement l'âge légal de la pension en restant actifs. L'accord qu'ils ont conclu avec les employeurs stipule que les travailleurs âgés de 55 ans et plus peuvent accepter un emploi à mi-temps ou à 4/5, avec des allocations, s'ils remplissent les conditions suivantes : avoir une longue carrière (35 ans), avoir exercé une profession lourde ou travailler pour une entreprise en difficulté ou en cours de restructuration.

Les personnes qui n'ont pas atteint 35 années de carrière, mais qui ont au moins 25 années de salariat à leur compteur (et qui remplissent également les autres conditions) peuvent prendre un emploi de fin de carrière à partir de 55 ans, mais doivent attendre l'âge de 60 ans pour percevoir une allocation.

Vous pouvez trouver les conditions sur le site de l'ONEM.

