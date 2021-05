Le remboursement d'un crédit hypothécaire est un soulagement pour le budget familial mais marque aussi la fin d'un précieux avantage fiscal. Le moment est venu d'envisager une alternative.

La déclaration permet de récupérer une partie des dépenses consenties l'an dernier. Vous trouverez dans les tableaux les montants et les plafonds autorisés dans la déclaration exercice 2021 - revenus 2020. Certains plafonds fiscaux inhérents aux produits d'épargne et d'investissement ont été gelés en 2020 et ne seront pas indexés avant 2024.

Une fois le crédit hypothécaire remboursé, il est possible d'épargner par le biais d'une assurance-vie individuelle. Les versements effectués dans ce cadre permettent de bénéficier d'une réduction fiscale de 30%. Le maximum autorisé pour 2021 est de 2.350€ (plafond gelé). L'avantage maximum se monte donc à 705 € (2.350 x 30%) par contribuable. À condition toutefois que le contrat prenne cours avant 65 ans et pendant 10 ans au moins. Les sommes versées après 65 ans entrent également en considération, pourvu que le contrat ait débuté avant votre 65e anniversaire.Le contribuable qui souscrit le contrat doit être l'assuré (le preneur d'assurance) et le bénéficiaire l'époux/l'épouse, le partenaire cohabitant légal ou un parent jusqu'au second degré: (grands-)parents, (petits-)enfants, frères et soeurs.Nous citions l'an dernier la réduction fiscale pour investissement dans les actions d'une société qui débute (taxshelter start-up). L'épargne des particuliers est mobilisée par le capital des entreprises, directement ou par le biais du crowdfunding. La réduction fiscale s'élève à 30 ou 45% de l'investissement, selon qu'il s'agit d'une petite ou d'une micro-société.L'investissement assorti d'un avantage fiscal ne peut excéder 100.000 €. Cette formule permet aux parents d'aider leurs enfants à entreprendre une activité indépendante par exemple. Dans le cadre de la lutte contre les conséquences de la pandémie, le gouvernement étend la réduction fiscale accordée pour les starters à l'ensemble des PME, qu'elles débutent ou non, dont le chiffre d'affaires a dégringolé du fait du Covid-19.Les particuliers peuvent souscrire aux augmentations de capital de ces sociétés et ainsi bénéficier d'un avantage fiscal de 20% du montant investi, limité à 100.000 €. L'avantage ne dépasse donc pas 20.000 €.Cette formule offre de nombreuses possibilités, notamment aux parents qui souhaiteraient soutenir financièrement leurs enfants entrepreneurs durement touchés par la crise sanitaire. Les indemnisations accordées par les régions, communautés, provinces ou communes afin d'atténuer les conséquences économiques des mesures visant à contenir le coronavirus sont fiscalement exonérées. Par contre, le droit passerelle accordé pour relancer son activité ou surmonter la crise du Covid-19 ne l'est pas.Le gouvernement étudie l'opportunité d'une taxation ou d'une exemption à titre exceptionnel. Les chèques consommation offerts dans le cadre de la crise sanitaire sont exonérés d'impôt à concurrence de 300 €. Un prêt win-win? C'est la possibilité pour les jeunes entreprises d'emprunter un montant auprès de la famille ou des amis. Appelé aussi prêt coup de pouce ou proxi, il implique que l'autre partie profite d'avantages dont une réduction d'impôt sur le montant prêté.L'idée est de booster l'économie grâce à l'épargne des particuliers. Ce type de prêt existe dans les trois Régions, mais les modalités y sont différentes. Exemple: un investisseur peut investir 75.000 € dans une société qui ne pourra lever des fonds de la sorte que jusqu'à 300.000 €. Celui qui investit reçoit une réduction fiscale de 2,5% de la somme investie durant 5 ans.