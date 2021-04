Le nombre d'employés qui perçoivent une indemnité de télétravail a triplé depuis le début de la crise du covid. Cependant, les indemnités de télétravail constituent l'exception plutôt que la règle, car début 2021, seul 1,8 % des employés belges en bénéficiait. C'est ce qu'il ressort des chiffres de l'entreprise de services RH Acerta.

Un an après l'entrée en vigueur du télétravail obligatoire en raison du covid, trois fois plus d'employés reçoivent une indemnité de télétravail. Près de 1,8 % de l'ensemble des employés belges du secteur privé bénéficient d'une telle indemnisation pour le travail à domicile. En janvier et février 2020, ce nombre ne s'élevait encore qu'à 0,6 %. Le montant moyen d'une telle indemnité atteignait en moyenne 68,51 euros en février 2021.

"Les employeurs peuvent octroyer à leurs travailleurs une indemnité de télétravail mensuelle allant jusqu'à 129,48 euros et étant exonérée d'impôts et de cotisations sociales. Pour les mois d'avril à juin 2021, ce montant est porté à 144,31 euros", explique Laura Couchard, conseillère juridique. "Actuellement, la valeur moyenne de cette indemnité représente, avec ses 68 euros, plus ou moins la moitié du maximum légal."

L'indemnité de télétravail ne concerne évidemment "que" l'électricité, l'eau et le petit matériel de bureau, des postes qui sont pour l'instant à la charge du télétravailleur. Mais le télétravail à long terme a également boosté la demande d'un autre type de matériel, nécessaire au confort visuel et à une bonne ergonomie. Les télétravailleurs ont ainsi investi non seulement dans des chaises de bureau adaptées, mais également dans un second écran pour agrandir leur surface de travail.

Néanmoins, l'enregistrement des indemnités de télétravail ne nous dit pas tout : "Il est possible de s'arranger de différentes façons : un remboursement unique, une mise à disposition, un plan cafétéria, etc." Tout dépend de l'accord pris entre un employeur et ses employés.

Enregistrer le télétravail, une nécessité

Selon les chiffres du télétravail enregistré pour février 2021, 6,6 % des employés auraient travaillé depuis leur domicile. C'est dix fois plus qu'en février 2020. Néanmoins, ces chiffres ne disent pas tout. Seule une fraction du nombre total d'heures passées en télétravail est enregistré de manière structurelle par les entreprises. Or, avoir des données plus complètes et précises est nécessaire pour aboutir à une politique de télétravail efficace.

"L'enregistrement du télétravail est le moyen par excellence de continuer à gérer le télétravail et son impact.Prévoir les bonnes indemnités pour les bons jours représente un grand défi pour les entreprises. Un enregistrement adéquat et réalisable du télétravail constitue donc la base.", conclut Laura Couchard. "Toutefois, une politique de télétravail fructueuse va naturellement au-delà du simple enregistrement des jours de travail à domicile. Il est essentiel d'établir une politique de télétravail reprenant les accords nécessaires ainsi que de former les dirigeants et leur fournir les outils adéquats pour diriger avec succès leurs équipes à distance et les maintenir motivées."

Source : Acerta

