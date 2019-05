La dernière réforme de la loi sur la copropriété est entrée en vigueur début 2019. Un nouveau guide gratuit vient de paraître sur le sujet. Et il clarifie tout. Il fournit une information de première ligne aux copropriétaires ou aux futurs copropriétaires.

Que faut-il savoir avant d'entrer en copropriété ? Un règlement d'intérieur est-il obligatoire ? Que faire en cas de désaccord avec les décisions de l'assemblée générale? Comment limiter les dépenses liées aux charges ? Comment financer les travaux communs ? "Le Guide pratique pour les (futurs) copropriétaires", répond à toutes ces questions. Et à bien d'autres encore. Il est gratuit, ce qui ne gâche rien. Il est publié sous l'égide de la Fondation roi Baudouin et de la Fédération du notariat (Fednot). Les informations sont donc fiables.

1,4 million de logements

Ces infos devraient intéresser un grand nombre de personnes. Car les immeubles à appartements représentent plus de 1,4 million de logements et concernent près de quatre millions de personnes. Les copropriétés n'ont en outre pas fini de se multiplier lors des prochaines années au regard de l'urbanisation, mais aussi d'autres formes d'habitats groupés comme les logements "kangourou" (une personne âgée et une famille occupent une même maison et partagent certains services).

Dans un communiqué commun, les auteurs du guide expliquent que "la gestion d'un immeuble avec des personnes que l'on n'a pas choisies peut être source de difficultés. Les charges et les travaux à réaliser ne sont pas toujours faciles à évaluer, et une série de réglementations et de mises aux normes viennent encore compliquer la situation. Pour éviter les problèmes, il convient de s'impliquer, connaître certaines règles et se poser les bonnes questions au bon moment."

Comment composer avec d'autres

De fait, vivre en copropriété implique de partager des parties communes (ascenseurs, chaudières, jardins...) et de composer avec d'autres personnes. Le guide a donc aussi été rédigé avec le concours du Syndicat national des propriétaires et copropriétaires. Il apporte des réponses à d'autres questions concrètes et variées comme : "quelles questions à se poser avant de signer un compromis de vente ? Comment répartir les charges et travaux à réaliser ? Ou encore, que faire en cas de vente ?" Bref, le lecteur y trouvera aussi des conseils, astuces et références pour en savoir plus. Un outil d'aide et de réflexion utile à bien des égards.

Comment se procurer cet ouvrage ?

Le "Guide pratique pour les (futurs) copropriétaires" s'inscrit dans la série d'ouvrages publiés conjointement par la Fondation roi Baudouin et Fednot. Il peut être téléchargé gratuitement sur www.notaire.be ou www.kbs-frb.be. Il peut aussi être commandé gratuitement (ainsi que d'autres guides pratiques) sur www.kbs-frb.be