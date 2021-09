Un triptyque infernal est en train de plomber le moral des candidats bâtisseurs/rénovateurs : des délais de livraison qui s'allongent, des prix qui grimpent et des entrepreneurs qui revoient à la hausse les contrats.

Une enquête menée par la Confédération Construction qui représente plus de 16.000 entreprises du secteur, et à laquelle 204 entreprises de construction ont participé, montre que le délai de livraison des matériaux de construction ne cesse de s'allonger.

6 contrats sur 10 concernés

Les délais de livraison des matériaux entraînent des retards pour six contrats sur dix en cours. En ce mois de septembre, 62 % des entreprises de construction ont signalé une prolongation de plus de 2 semaines et 36 % une prolongation de plus de 4 semaines. La prolongation de la livraison est plus prononcée pour le bois et l'isolation en polyuréthane où plus d'un cinquième des entrepreneurs parlent même d'une prolongation de plus de 2 mois.

Et les hausses de prix se poursuivent

Six entrepreneurs sur 10 constatent des augmentations de plus de 15 % depuis novembre 2020. Plus de 3 sur 10 voient même des hausses de prix de 50 %. C'est le bois, l'acier et l'isolation en polyuréthane qui sont les plus touchés. Les observateurs pensent cependant que ces hausses de prix sont exceptionnelles. Il y a de l'espoir pour une prochaine stabilisation des prix et un retour à des délais de livraison "raisonnables" dans les prochains mois.

Les causes des retards et augmentations

Plusieurs sites de productions ont été fermés/perturbés à cause du Covid. Il faut des mois pour que tout rentre dans l'ordre. Une autre raison est une taxe sur le bois canadien. Les USA se fournissent en Europe, ce qui fait gonfler les prix. D'autant qu'en parallèle, les Chinois ont toujours un appétit d'ogre pour les matières premières. Enfin, des problèmes de logistique en Asie et l'augmentation du prix des énergies complètent le tableau.

Clause de révision

En attendant, comme le souligne la Fédération Construction, plus de la moitié des hausses de prix restent à la charge de l'entrepreneur. Mais dans 41 % des cas, la facture de ces augmentations va désormais (plutôt partiellement que totalement) au client. Les entreprises du secteur sont de plus en plus nombreuses à travailler avec une clause de révision, à savoir 54 % en septembre contre 45 % en juin 2021. Les prix du devis ne sont donc plus contraignants avec une clause de révision incluse dans le contrat. Cette clause permet à l'entrepreneur de répercuter l'augmentation de divers prix vers le client final. Un entrepreneur, selon la même logique, peut aussi travailler avec un tarif journalier. Il fluctue à la hausse comme à la baisse selon la conjoncture.

