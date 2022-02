Le prix des matériaux s'envole. Le coût de la main-d'oeuvre monte en flèche. Le taux des crédits est en train d'augmenter. Trois faits. Alors, pour réaliser ses rêves de "briques fraîches", il faudra allonger davantage.

"À la fin de l'année dernière, nous pensions que la période la plus grave concernant les augmentations de prix était passée, mais ce n'est apparemment pas le cas", déplore Niko Demeester, le patron de la Confédération Construction qui défend les intérêts de plus de 16.000 entreprises du secteur. Elle vient de publier, coup sur coup, deux communiqués qui risquent de donner des sueurs froides aux candidats bâtisseurs. Quelles sont ces nouvelles?

1er écueil : le prix des matériaux

La première concerne l'augmentation du prix des matériaux. Selon les entreprises de construction, ils ont augmenté de 15 et 25% en janvier, par rapport à novembre 2020. Les firmes notent surtout l'augmentation des prix des matériaux d'isolation (dont les délais de livraison se sont méchamment allongés). Les acteurs de secteur s'attendaient à une stabilisation des prix. Elle n'a hélas pas eu lieu.

Par rapport à la précédente enquête conjoncturelle, menée en novembre 2021, les prix de presque tous les matériaux de construction ont augmenté. Six entreprises de construction sur 10 ont connu des augmentations de prix de plus de 15% depuis novembre 2020. Et une entreprise sur quatre remarque des hausses de prix de 25% ou plus. Ce qui pose problème selon la Confédération : "les augmentations de prix persistantes commencent de plus en plus à peser sur les liquidités des entreprises de construction : 8% ont dû faire face en janvier 2022 à d'importants problèmes de liquidités, contre 5% en novembre 2021. Et les perspectives immédiates ne sont pas bonnes, maintenant que l'inflation a atteint son plus haut niveau depuis presque 40 ans!"

2e écueil : le coût de la main-d'oeuvre

Les salaires dans la construction ont augmenté de 3,51% en 2020 et 2021, selon une enquête de SD Worx. Et au cours des années 2021 et 2022, l'indexation totale devrait atteindre 7%. Notons que les salaires dans la construction sont déjà 10% supérieurs à la moyenne de l'économie. La pénurie de main-d'oeuvre dans le secteur ne va certainement pas modifier la donne. Que du contraire.

3e écueil : les taux remontent

Par ailleurs, outre le coût des matériaux et des salaires, nous notons de notre côté que les économistes prévoient une augmentation des taux fixes dans le courant 2022. Certes, elle ne sera pas à l'image de l'inflation, mais elle pourrait/devrait se traduire par une hausse de 0,5% sur les taux hypothécaires, dans un premier temps. Il ne faudra pas s'attendre à une remontée des taux des crédits hypothécaires spectaculaire, mais graduelle.

Conclusion

Pour le moment, selon la Confédération construction, toutes les augmentations ne sont pas encore répercutées sur la facture finale du client. "Dans 54% des cas, c'est l'entreprise de construction qui prend l'augmentation des matériaux de construction à sa charge, et le client dans 41% des cas (plus souvent partiellement et non intégralement)." Mais il ne fait aucun doute que la facture de l'augmentation des matériaux (jusqu'à 25%) et des salaires (7%) sera présentée à terme au client final. Il devra en outre payer son crédit plus cher.

