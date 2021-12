Ce lundi 3 janvier, la période des soldes d'hiver 2022 sera officiellement lancée. L'occasion de faire des bonnes affaires? Certainement, à condition de faire attention aux pièges. L'association de consommateurs belge Test Achats donne quelques conseils pour acheter malin.

1. Décidez de ce que vous voulez acheter

Si vous savez déjà précisément ce que vous cherchez, vous vous laisserez moins tenter par une offre très (trop?) alléchante sur un autre produit. Et puis surtout, cela vous évitera d'acheter à tout-va des choses dont vous n'avez pas besoin et que vous n'utiliserez jamais (ou presque). Préparez donc une liste avant de partir à la chasse aux bonnes affaires. Et si vous craquez sur un vêtement, autorisez-vous l'une ou l'autre folie, sans excès.

2. Une promotion ne veut pas dire "produit de qualité"

Une promotion, tout alléchante qu'elle soit, ne sera jamais une bonne affaire si elle porte sur un produit qui ne vous convient pas ou dont la qualité est médiocre. Au final, vous perdrez de l'argent et ne serez jamais satisfait. Sur le site de Test Achats, vous trouverez des analyses et évaluations de plusieurs milliers de produits afin de les comparer et de dénicher la perle rare. N'hésitez pas à les consulter. Et si le produit que vous souhaitez vous procurer ne figure pas parmi ces listes, posez-vous les bonnes questions: "En avez-vous vraiment besoin? N'y a-t-il pas un produit similaire également au rabais qui a été analysé par Test Achats? La marque est-elle fiable?"

3. Faites des repérages

Vérifiez les prix hors promotion. Certains fabricants indiquent leurs prix de vente conseillés sur leur site. C'est en général une bonne référence. Mais il se peut que le produit que vous avez en tête soit régulièrement commercialisé en dessous de ce prix. Surfer sur les sites d'autres chaînes de magasins peut donc aussi vous aider à vous faire une opinion. Il est très possible qu'un même appareil soit vendu dans différentes enseignes, mais qu'une seule d'entre elles propose une offre spéciale.

4. Comparez les promotions

Jeter un oeil sur les sites de différentes chaînes de magasins pratiquant les soldes ou consulter les annonces des journaux locaux peut aussi vous permettre de repérer les promotions les plus intéressantes pour un même produit.

5. Surveillez les étiquettes

Une enquête a révélé que, plus que les autres, les magasins de meubles et d'électroménager ont la fâcheuse tendance à augmenter d'abord le prix, pour ensuite accorder un rabais, de sorte que le prix final pendant les soldes est tout aussi élevé que le prix de base hors soldes. La vigilance est donc plus que nécessaire. Faites un repérage avant les soldes pour contrôler le prix applicable, vérifiez les prix des soldes en ligne, n'hésitez pas à soulever les étiquettes pour vérifier le prix affiché en dessous... Ces quelques conseils de bon sens doivent vous permettre d'éviter les arnaques. Si vous constatez que le prix affiché sur la nouvelle étiquette est plus élevé que celui en dessous, demandez au vendeur de pratiquer la réduction sur le prix le plus bas et n'hésitez pas à porter plainte.

