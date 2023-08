Qu'y a-t-il de plus revigorant que quelques jours de congé pendant les mois d'été? Et pourtant, le retour au travail peut s'avérer parfois brutal pour certains employés.

Pour tout employé, partir en vacances reste le moyen idéal de recharger ses batteries après une période de travail épuisante. Et après ce repos bien mérité, tout le monde peut repartir à plein régime. Du moins, c'est l'objectif. Mais pour bon nombre d'employés, le retour de vacances peut s'accompagner d'une (petite) chute de motivation. Vous voulez éviter que la dynamique sur le lieu de travail en pâtisse ? Dans ce cas, il convient de motiver vos employés en vous inspirant de ces petits conseils post-vacances. Donc, comment motiver son personnel après une période de vacances?

Symptôme typique d'une ou plusieurs semaines de vacances : la boîte mail déborde. On a rêvé mieux comme comité d'accueil. Sans parler de tous ces dossiers qui sont restés en suspens sans que personne n'y touche. Qui plus est, il y a de fortes chances que les autres collègues soient encore en congé, si bien que le service fonctionne probablement en sous-effectifs.

Il y a une énorme différence entre ne rien faire et travailler sous la pression du temps. Lorsqu'on se remet au travail, il est difficile de reprendre le rythme habituel et on a l'impression de manquer de mains pour tout faire.

Gérer les départs en vacances

Mieux vaut lutter préventivement contre le blues post-vacances. Établissez un planning de vacances réaliste, de sorte que la charge de travail ne soit jamais trop élevée malgré les absences. Un taux de personnel équilibré pendant les périodes de vacances crée une situation de win-win pour les vacanciers comme pour les collègues actifs :

Ceux qui restent peuvent mener toutes les tâches à bien et continuer de tirer de la satisfaction de leur travail, même pendant les mois d'été.

Ceux qui partent en vacances sont soulagés de ne pas laisser derrière eux d'importantes tâches en suspens.

Donnez du temps et du feed-back à ceux qui rentrent de vacances

Vous aimez garder le doigt sur le pouls de votre organisation ? Dans ce cas, prévoir un entretien d'évaluation après les vacances d'un employé constitue une bonne idée. Cela permettra non seulement de mesurer sa motivation, mais aussi de recueillir de nouveaux points de vue. Quand on revient de vacances, on porte souvent un regard neuf sur certains dossiers ou projets. En montrant votre propre implication, vous stimulez en outre l'engagement de vos employés.

Et pour conclure : laissez à votre personnel le temps de reprendre le rythme de travail habituel. Les premiers jours qui suivent leur retour, n'accablez pas vos employés de dossiers délicats et de réunions cruciales. Une semaine plus tard, ils seront doublement motivés !

Source: Robert Half

