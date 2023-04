Le problème avec le PEB, c'est qu'il est calculé sur la consommation d'énergie théorique et non réelle d'une habitation. Et un mauvais PEB diminue la valeur du bien. Que faire?

Les conséquences d'un mauvais certificat PEB (performance énergétique des bâtiments, EPC en Flandre) ne sont financièrement pas à prendre à la légère. La moitié des Belges n'achèteraient plus une maison ayant un mauvais score PEB, selon une enquête d'ING. Quant aux propriétaires des logements moins bien isolés, ils n'ont plus la possibilité d'indexer leur bien en partie ou complètement. Et depuis janvier dernier, en Flandre, une personne qui achète une habitation dont le niveau de performance énergétique est inférieur ou égal à E est contrainte de la rénover pour atteindre un niveau D dans les cinq ans suivant l'achat! Il est fort probable que les autres Régions prennent un jour le même chemin.Les cas de PEB qui ne correspondent pas à la réalité sont légion. "Investigation", un magazine de la RTBF, a testé la fiabilité des certifications PEB. Résultat? Cinq certificateurs et cinq scores différents pour le même logement! Avec des PEB qui passent du D au E pour une même habitation. Heureusement que les propriétaires peuvent encore choisir le PEB qui leur est le plus favorable. Car le certificat PEB est une mesure purement théorique qui repose sur des logiciels et des factures ou des tickets de caisse de matériaux d'isolation. Gardez donc un maximum de pièces justificatives des travaux d'isolation. À défaut de ces preuves, le certificateur énergétique ne prendra en considération que des valeurs par défaut basées notamment sur des déperditions théoriques d'énergie. En entamant de coûteux travaux (dont certains bénéficient de prime). Ou alors en rappelant le certificateur PEB (un certificat coûte environ 400€ pour une maison) et en lui apportant des preuves physiques. Pour ce faire, le certificateur devra largement trouer les murs et parfois les planchers pour y mesurer les centimètres d'épaisseur de l'isolant. Les systèmes par caméra thermique ou la présentation des factures d'énergie ne sont pas acceptées comme preuves. Si vous avez changé vos châssis, chaudière ou installé des panneaux photovoltaïques, vous avez intérêt à demander un nouveau document certifiant. Si vous estimez qu'il y a erreur, oubli ou si vous êtes en désaccord avec la méthode, vous pouvez reprendre contact avec le certificateur en lui apportant de nouvelles preuves documentées. Enfin, en dernier recours, il sera encore possible d'introduire une plainte pour faire revoir votre score PEB. Vous devrez alors vous adresser aux agences de l'énergie dans les différentes régions: SPW Énergie, VEKA ou encore l'IBGE.