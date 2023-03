Ne soyez pas impulsif. Vous avez peut-être droit à des réductions si vous arrivez à trouver les codes promotionnels au moment de faire vos achats en ligne. Mode d'emploi.

C'est très frustrant. Vous venez de passer une commande sur internet, vous allez payer et voilà qu'on vous demande si vous bénéficiez d'un code promotionnel afin de vous octroyer une remise de 10% ou 15%. Et bien entendu, non, vous ne l'avez pas ce fameux code... Mais comment font les autres acheteurs en ligne pour bénéficier d'un code de réduction composé d'une suite de lettres et de chiffres octroyés par le site marchand?Si vous avez renseigné votre adresse email au commerçant en ligne, faites une recherche dans vos emails et même vos spams en tapant simplement le nom de l'e-commerce dans "rechercher" pour Gmail ou la petite loupe dans Outlook, par exemple Krëfel, Hubo, ICI Paris XL, J&JOY ou tout autre firme. Les newsletters de la firme recherchée vont apparaître. Et si vous avez reçu un code promo encore valable dans le temps, il ne vous restera plus qu'à faire un copier-coller. Ce serait bête de s'en passer juste par paresse. Une petite recherche vaut bien quelques euros de gagné. Une autre méthode, qui demande aussi un brin d'investigation numérique, consiste à se rendre sur le site de la marque et à explorer les éventuels onglets "réduction". Ou alors de taper "code promo + la marque" directement dans votre moteur de recherche, que ce soit Google, Bing, Yahoo, Ask.... En espérant aboutir à la bonne page. Ce sont des sites spécialisés comme "soldesduck" ou "codepromo" qui répertorient les codes de dizaines de marques. Cela va de la mode à l'ameublement, des parcs d'attraction aux réservations de voyage en ligne et même au secteur des assurances. D'Amazon à Zara en passant par Brussels Airlines. Sur ces agrégateurs (une entité qui combine plusieurs informations en un seul outil), vous avez l'assurance de trouver des codes de réduction officiels et toujours en cours de validité. Et si malgré tous vos efforts vous ne trouvez pas le chemin du code promo, rien ne vous empêche d'envoyer ce type de message: "Bonjour, je suis en train d'acheter des articles chez vous. Vous proposez régulièrement des codes promo, mais malgré mes recherches, je n'ai pas trouvé de code correspondant. Pourriez-vous me transmettre un bon de réduction que je puisse valider mon panier en ligne (formule de politesse + signature + coordonnées)?" Mais attention, le code promo attendu ne sera pas toujours au rendez-vous. Certains ont une durée de vie réduite, d'autres sont limités à certains articles ou réservés aux nouveaux clients. Mais qui ne tente rien n'a rien, non?