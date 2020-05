Vous pouvez demander votre pension de différentes manières. La plupart des retraités potentiels le font en ligne ou par l'intermédiaire de leur commune ou d'un pointpension. Au vu des circonstances actuelles, il est désormais possible de le faire aussi par téléphone.

Votre pension entrera en vigueur le premier jour du mois suivant celui de vos 65 ans. Du moins, si vous attendez l'âge légal de la retraite (aujourd'hui 65 ans, 66 ans à partir de 2025 et 67 ans à partir de 2030) pour cesser de travailler. Dans ce cas, vous ne devez pas demander vous-même votre pension si vous avez travaillé comme salarié ou indépendant et que vous résidez actuellement en Belgique. Dans tous les autres cas, vous devez demander vous-même votre pension. Cela vaut également si vous cessez de travailler avant l'âge de 65 ans (c'est la pension anticipée). Pour cela, vous devez remplir certaines conditions: avoir 60 ans et avoir travaillé pendant 44 ans, ou avoir 61 ans et avoir travaillé pendant 43 ans ou avoir 63 ans et avoir travaillé pendant 42 ans.

Une seule demande suffit, même si vous avez travaillé dans différents régimes, par exemple en tant que salarié et indépendant ou en tant que salarié et fonctionnaire. Même si vous demandez des pensions différentes, une seule demande suffit. Par exemple, votre propre pension de retraite, combinée à une pension de survie ou à une pension de conjoint divorcé.

Vous pouvez demander votre pension au plus tôt 12 mois avant la date de début de votre pension et au plus tard 1 mois avant le début de votre pension.

En temps normal, vous pouvez faire votre demande comme suit, si vous résidez en Belgique : soit en ligne via socialsecurity.be ou mypension.be. Vous recevrez alors un accusé de réception que vous devrez imprimer comme preuve. Soit par l'intermédiaire de l'administration communale de votre lieu de résidence, soit auprès du Service pensions lui-même, par l'intermédiaire d'un Point pension. Les points de pension sont des bureaux où vous pouvez vous adresser aux employés au niveau local pour les trois régimes de pension : salariés, indépendants et fonctionnaires. C'est intéressant pour les personnes ayant des carrières mixtes. Les personnes qui ont des questions choisissent souvent cette voie pour demander leur pension.

Comme les points de pension sont fermés jusqu'à nouvel ordre pour des raisons de sécurité, vous pouvez désormais demander votre pension par téléphone. Vous appelez le 1765 (la ligne des pensions), choisissez le français et suivez les instructions. Si vous êtes à l'étranger : +32 7815 1765.

Vous pouvez savoir si le Point pension le plus proche de chez vous est à nouveau ouvert via le site web du Service fédéral des pensions : www.sfpd.fgov.be.

