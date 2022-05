L'humidité ascensionnelle se manifeste surtout dans certaines maisons plus anciennes. Car il y a quelques décennies, il n'était techniquement pas question de réaliser des membranes étanches pour protéger les matériaux de leur contact avec le sol humide ou avec l'eau.

On parle ainsi de remontée par capillarité. La capillarité ? C'est la tendance d'un liquide à remonter vers le sommet, notamment en se servant de matériaux poreux. C'est le principe du café montant dans le sucre. Les maçonneries peuvent être touchées sur des hauteurs allant jusqu'à 1,5 mètre. L'humidité ascensionnelle n'est donc pas de l'humidité par condensation, ce qui serait plus un problème de ventilation.

Quelles sont les conséquences ?

Elles sont néfastes pour le bâtiment comme pour la santé. Retenons le développement de moisissures sur le papier peint comme sur le bois ou le plafonnage. La mérule, ce champignon qui ronge le bois, peut également apparaître. Il se développe des micro-organismes, champignons et moisissures, qui entraînent dans certains cas des allergies et des difficultés respiratoires. Le bâtiment souffre aussi avec l'apparition de salpêtre, d'efflorescences (cristaux blanchâtres, sel qui s'effrite). Le climat intérieur est par ailleurs malsain, l'isolation thermique des murs chute ce qui provoque une augmentation des frais de chauffage.

Que faire et... ne pas faire ?

Il ne sert rien d'ajouter une couche de peinture ou d'enduit sur les murs attaqués. La plupart des méthodes consistent à placer une barrière efficace, une couche hydrofuge étanche, pour empêcher les remontées capillaires. Des travaux de drainage peuvent être menés en parallèle pour abaisser le niveau de l'eau en contact avec les matériaux. L'idéal est de se faire conseiller par des professionnels de la question avant d'entamer des travaux.

Une autre technique est d'injecter sous pression une solution hydrophobe (une substance qui ne laisse plus pénétrer l'eau) au moyen de trous forés à la base des murs. Le principe est de les transformer en barrière étanche. Selon les cas, le traitement ne produira complètement ses effets qu'après quelques mois. Il faudra aussi décaper obligatoirement les plafonnages touchés par l'eau.

On parle ainsi de remontée par capillarité. La capillarité ? C'est la tendance d'un liquide à remonter vers le sommet, notamment en se servant de matériaux poreux. C'est le principe du café montant dans le sucre. Les maçonneries peuvent être touchées sur des hauteurs allant jusqu'à 1,5 mètre. L'humidité ascensionnelle n'est donc pas de l'humidité par condensation, ce qui serait plus un problème de ventilation. Elles sont néfastes pour le bâtiment comme pour la santé. Retenons le développement de moisissures sur le papier peint comme sur le bois ou le plafonnage. La mérule, ce champignon qui ronge le bois, peut également apparaître. Il se développe des micro-organismes, champignons et moisissures, qui entraînent dans certains cas des allergies et des difficultés respiratoires. Le bâtiment souffre aussi avec l'apparition de salpêtre, d'efflorescences (cristaux blanchâtres, sel qui s'effrite). Le climat intérieur est par ailleurs malsain, l'isolation thermique des murs chute ce qui provoque une augmentation des frais de chauffage.Il ne sert rien d'ajouter une couche de peinture ou d'enduit sur les murs attaqués. La plupart des méthodes consistent à placer une barrière efficace, une couche hydrofuge étanche, pour empêcher les remontées capillaires. Des travaux de drainage peuvent être menés en parallèle pour abaisser le niveau de l'eau en contact avec les matériaux. L'idéal est de se faire conseiller par des professionnels de la question avant d'entamer des travaux.Une autre technique est d'injecter sous pression une solution hydrophobe (une substance qui ne laisse plus pénétrer l'eau) au moyen de trous forés à la base des murs. Le principe est de les transformer en barrière étanche. Selon les cas, le traitement ne produira complètement ses effets qu'après quelques mois. Il faudra aussi décaper obligatoirement les plafonnages touchés par l'eau.