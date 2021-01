La plupart des Belges n'ont jamais changé de mutuelle. L'opération mérite pourtant réflexion car elle peut s'avérer profitable.

Il est probable que n'ayez jamais réfléchi à la question, mais le choix d'une mutuelle dépend beaucoup de votre situation personnelle, de vos souhaits et de votre budget. Pour faire court, elle dépend de l'assurance complémentaire qui est automatiquement liée à l'assurance santé obligatoire. Les importantes différences qu'on observe en la matière peuvent parfaitement justifier le passage d'une mutuelle à une autre. Par exemple, l'une paiera une partie de la cotisation à un club de sport, une autre remboursera les thérapies alternatives et une troisième interviendra davantage pour les lunettes, les lentilles et les appareils auditifs. Certaines remboursent les frais de consultation d'un psychologue, d'autres non. Et ce ne sont-là que quelques exemples...

...

Il est probable que n'ayez jamais réfléchi à la question, mais le choix d'une mutuelle dépend beaucoup de votre situation personnelle, de vos souhaits et de votre budget. Pour faire court, elle dépend de l'assurance complémentaire qui est automatiquement liée à l'assurance santé obligatoire. Les importantes différences qu'on observe en la matière peuvent parfaitement justifier le passage d'une mutuelle à une autre. Par exemple, l'une paiera une partie de la cotisation à un club de sport, une autre remboursera les thérapies alternatives et une troisième interviendra davantage pour les lunettes, les lentilles et les appareils auditifs. Certaines remboursent les frais de consultation d'un psychologue, d'autres non. Et ce ne sont-là que quelques exemples... Les mutuelles nationales (Chrétiennes, Socialistes, Libérales, Libres et Neutres) ne vous donnent pas le choix: il n'est pas possible de souscrire uniquement l'assurance santé obligatoire, vous devez également souscrire une assurance complémentaire. La Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité (CAAMI) est la seule à ne pas proposer d'assurance complémentaire. L'inscription à cette institution publique est gratuite mais elle ne se charge que de l'assurance obligatoire. En d'autres termes, vous ne payez rien mais la couverture est moins étendue. Pour autant, la mutuelle la plus chère n'est pas nécessairement la meilleure. En outre, vos besoins - et donc les prestations que vous aimeriez vous voir remboursées - évoluent avec l'âge. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez choisir n'importe quelle mutuelle, qui ne doit pas nécessairement être celle de votre quartier ou de votre région. Vous pouvez également, au sein-même de votre mutuelle, demander à rejoindre un département qui offrirait plus d'avantages spécifiques. Comment faire? Rien de plus simple: vous informez la nouvelle mutuelle que vous désirez vous affilier.Généralement, cela se fait en ligne. La nouvelle mutuelle prend contact avec votre mutuelle actuelle et se charge de toutes les formalités. Pas de crainte à avoir, vous restez assuré: l'assurance obligatoire se poursuit et vous continuez à bénéficier des prestations de l'assurance complémentaire de votre mutuelle actuelle tant que le changement n'est pas définitivement acté. Vous continuez d'ailleurs à utiliser les vignettes autocollantes de votre mutuelle actuelle. Le changement peut s'effectuer à quatre dates fixes: les 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre. Concrètement, il est préférable d'introduire votre demande d'affiliation auprès d'une nouvelle mutuelle au plus tard quatre semaines avant l'une de ces dates. Pour être tout à fait sûr de la procédure exacte, mieux vaut demander conseil car les mutuelles ont chacune leurs propres dates butoirs.Il n'y a pas de délai de carence pour le remboursement des soins médicaux à condition, bien entendu, que vous ayez eu droit au remboursement dans votre mutuelle précédente. Notez toutefois que si vous souscrivez pour la première fois une assurance complémentaire, une assurance hospitalisation ou une assurance dentaire par exemple, la nouvelle mutuelle vous imposera une période d'attente. On parle bien d'une première souscription: si, pour reprendre notre exemple, vous disposiez déjà d'une assurance hospitalisation, vous bénéficierez immédiatement de la couverture, sans délai de carence ni d'obligation de compléter un questionnaire médical.