Si la première impression a toujours son importance lorsqu'on souhaite démarrer un nouvel emploi sur une note positive, quitter son poste est tout aussi crucial. Donner sa démission est une étape délicate qui entraîne toujours des conséquences. Quelques conseils pour un départ en douceur.

Seuls 66% des cadres disent se sentir bien dans leur vie professionnelle, selon une étude réalisée par le cabinet de recrutement spécialisé Robert Walters. La crise a impacté le travail de nombreux employés, qui ressentent aujourd'hui une baisse de motivation, un sentiment de solitude, une surcharge de travail mais également trop de pression. Certains d'entre eux prennent alors la décision de changer d'horizon et de partir. Mais comment annoncer sa démission?

Informer votre employeur vous-même, et en face à face

La première chose à faire lorsque vous souhaitez démissionner, c'est d'avertir vous-même votre employeur. Ne laissez pas quelqu'un d'autre le faire à votre place. Mieux vaut le lui annoncer en premier plutôt qu'à un de vos collègues, qui pourrait faire naître une rumeur au sein de l'entreprise. Une rumeur qui parviendra rapidement aux oreilles de votre patron avant même que vous ne l'ayez averti.

Pour lui faire part de votre choix, organisez une réunion en face à face. Si la lettre de démission est inévitable dans certaines entreprises, mieux vaut toujours prévenir votre patron en personne et formalisez ensuite votre décision par écrit. N'oubliez pas que votre absence portera préjudice à l'entreprise et que votre employeur aura besoin de temps pour trouver un remplaçant, ne tardez donc pas à annoncer votre décision.

Exprimez-vous posément, sans vous justifier

Même si votre départ est provoqué par un conflit entre vous et votre patron, ne faites pas de votre entretien un règlement de comptes. Annoncez-lui votre démission posément, calmement, sans hausser le ton et sans vous verser dans des justifications et réclamations. Le fait d'être sur le départ ne vous dispense pas de faire preuve de respect envers votre employeur.

Rien ne vous contraint à donner vos motifs : c'est à vous de décider des informations que vous souhaitez partager quant aux raisons de cette démission. Efforcez-vous simplement de cadrer la conversation en fonction de votre propre expérience et de vos objectifs personnels.

Mettez l'accent sur le positif

S'il est évident que votre départ aura été provoqué par un désaccord ou une meilleure offre ailleurs, ne partez pas sur une fausse note. Soyez honnête, mais poli. Évitez de vous plaindre auprès de vos collègues et ne dites pas de mal de votre ancien employeur lors de vos entretiens d'embauche. N'hésitez pas à montrer à quel point vous avez apprécié les opportunités qui vous ont été données.

Restez pro jusqu'au bout

Une fois votre démission annoncée, vous êtes contraint de respecter un préavis de départ. Vous ne partirez pas du jour au lendemain. Vous êtes donc tenu d'accomplir vos tâches professionnelles habituelles le temps du préavis. Surtout, ne relâchez pas votre rythme de travail: continuez à donner le meilleur de vous-même sur vos derniers projets.

Entretenez de bons rapports avec vos (futurs) anciens collègues

Lorsque vous quittez une entreprise, il est préférable que vous gardiez des liens avec vos anciens collègues. La qualité de votre carrière dépend souvent du réseau professionnel que vous aurez réussi à bâtir, et ces derniers en font partie. Pour annoncer votre départ, commencer par réunir les membres de votre équipe afin de les remercier des moments passés ensemble. Ensuite, allez à la rencontre de chaque responsable et des collaborateurs avec lesquels vous n'avez pas travaillé étroitement pour prendre congé de manière individuelle et respectueuse.

Seuls 66% des cadres disent se sentir bien dans leur vie professionnelle, selon une étude réalisée par le cabinet de recrutement spécialisé Robert Walters. La crise a impacté le travail de nombreux employés, qui ressentent aujourd'hui une baisse de motivation, un sentiment de solitude, une surcharge de travail mais également trop de pression. Certains d'entre eux prennent alors la décision de changer d'horizon et de partir. Mais comment annoncer sa démission?La première chose à faire lorsque vous souhaitez démissionner, c'est d'avertir vous-même votre employeur. Ne laissez pas quelqu'un d'autre le faire à votre place. Mieux vaut le lui annoncer en premier plutôt qu'à un de vos collègues, qui pourrait faire naître une rumeur au sein de l'entreprise. Une rumeur qui parviendra rapidement aux oreilles de votre patron avant même que vous ne l'ayez averti. Pour lui faire part de votre choix, organisez une réunion en face à face. Si la lettre de démission est inévitable dans certaines entreprises, mieux vaut toujours prévenir votre patron en personne et formalisez ensuite votre décision par écrit. N'oubliez pas que votre absence portera préjudice à l'entreprise et que votre employeur aura besoin de temps pour trouver un remplaçant, ne tardez donc pas à annoncer votre décision.Même si votre départ est provoqué par un conflit entre vous et votre patron, ne faites pas de votre entretien un règlement de comptes. Annoncez-lui votre démission posément, calmement, sans hausser le ton et sans vous verser dans des justifications et réclamations. Le fait d'être sur le départ ne vous dispense pas de faire preuve de respect envers votre employeur.Rien ne vous contraint à donner vos motifs : c'est à vous de décider des informations que vous souhaitez partager quant aux raisons de cette démission. Efforcez-vous simplement de cadrer la conversation en fonction de votre propre expérience et de vos objectifs personnels.S'il est évident que votre départ aura été provoqué par un désaccord ou une meilleure offre ailleurs, ne partez pas sur une fausse note. Soyez honnête, mais poli. Évitez de vous plaindre auprès de vos collègues et ne dites pas de mal de votre ancien employeur lors de vos entretiens d'embauche. N'hésitez pas à montrer à quel point vous avez apprécié les opportunités qui vous ont été données.Une fois votre démission annoncée, vous êtes contraint de respecter un préavis de départ. Vous ne partirez pas du jour au lendemain. Vous êtes donc tenu d'accomplir vos tâches professionnelles habituelles le temps du préavis. Surtout, ne relâchez pas votre rythme de travail: continuez à donner le meilleur de vous-même sur vos derniers projets.Lorsque vous quittez une entreprise, il est préférable que vous gardiez des liens avec vos anciens collègues. La qualité de votre carrière dépend souvent du réseau professionnel que vous aurez réussi à bâtir, et ces derniers en font partie. Pour annoncer votre départ, commencer par réunir les membres de votre équipe afin de les remercier des moments passés ensemble. Ensuite, allez à la rencontre de chaque responsable et des collaborateurs avec lesquels vous n'avez pas travaillé étroitement pour prendre congé de manière individuelle et respectueuse.