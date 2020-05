Biddit.be est une plateforme créée sous l'égide des notaires belges, qui permet d'acheter ou vendre des biens immobiliers en ligne grâce à un système d'enchères. Mais à quoi ressemble la procédure ? Nos réponses.

Étape 1 : Trouver un bien

Rendez-vous sur le site biddit.be, et tapez le nom de la commune dans laquelle vous désirez trouver un bien immobilier. Pour affiner votre recherche, sélectionnez ensuite deux critères : le type de bien, ainsi que la fourchette de prix. Normalement, une liste des biens disponibles dans, ou à proximité de la commune souhaitée, s'affiche.

Pour chaque bien, vous trouverez la date à laquelle les enchères commencent, quelques photos, le prix, une brève description et les informations du ou des notaires associés qui organise(nt) la vente.

Étape 2 : Visiter le bien

Avant le début des enchères, vous pouvez visiter un bien. Il est même recommandé de le faire afin d'être sûr de son état, étant donné que le bien est vendu "dans l'état où il se trouve". Les visites peuvent durer 5 semaines, bien que cette période soit parfois plus courte. Les jours et heures de visite exacts sont disponibles sur la page de présentation du bien en question. Pour obtenir davantage d'informations sur les visites, vous pouvez contacter l'étude notariale chargée de l'organisation de la vente.

Étape 3: Enchérir

Si vous avez visité le bien et que vous souhaitez faire une offre, vous devez vous inscrire avec votre carte d'identité ou avec l'application Itsme. Si vous êtes étranger, vous pouvez obtenir un identifiant et un mot de passe en prenant contact avec l'étude notariale en charge de la vente.

Connectez-vous ensuite au site Biddit, cela permettra au notaire de vérifier l'identité des personnes qui souhaitent enchérir.

Les enchères peuvent être faites via un ordinateur ou un smartphone, avec votre carte d'identité électronique ou l'application Itsme. Vous pouvez enchérir manuellement, ou de manière automatique jusqu'à un montant maximum que vous avez déterminé à l'avance et que vous êtes seul à connaître.

Chaque offre faite est visible par tous les visiteurs de Biddit.be, mais vous ne pouvez pas savoir qui sont les autres enchérisseurs. Ainsi, si vous faites une offre, votre anonymat est garanti pendant la période des enchères.

La période d'enchères dure 8 jours (y compris les week-ends). Cette période peut être prolongée si une enchère plus élevées est émise cinq minutes avant l'heure finale fixée. Dans ce cas, l'heure de fin est alors prolongée de cinq minutes. Cette prolongation est valable tant qu'une telle offre est émise dans ce délai de 5 minutes, mais uniquement par les enchérisseurs ayant émis des enchères durant la période d'enchères normale.

Attention : l'enchère est liante ! Vous devez donc être sûr de pouvoir payer le montant que vous proposez lors d'une enchère.

Étape 4 : Remporter les enchères

Si vous avez fait l'offre la plus élevée, le notaire vous adjugera le bien et vous devrez alors signer le procès-verbal d'adjudication dans une étude notariale. Le vendeur doit également signer ce procès-verbal. Ce n'est qu'à ce moment-là que le vendeur connait l'identité de la personne qui a émis l'enchère la plus élevée. Après avoir signé le procès-verbal, vous disposez de six semaines pour payer le prix d'achat. Ce n'est qu'après le paiement du prix d'achat que vous devenez le nouveau propriétaire du bien.

Attention : Si votre offre est la plus élevée mais que vous refusez de signer le procès-verbal, vous devrez une compensation au vendeur. Celle-ci s'élève à un minimum de 2 500 euros, mais peut aller jusqu'à la différence entre votre offre et la deuxième offre la plus élevée.

Source : Notaire.be

